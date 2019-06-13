欧元/澳元或先调整后上破

在预期中的调整之后，欧元/澳元可望延续之前形成的完美上涨趋势结构。

作者： 
2019/6/14 7:07:00
作者： 

在预期中的调整之后，欧元/澳元可望延续之前形成的完美上涨趋势结构。

澳元和欧元之间不同的主题支撑起欧元/澳元的涨势，其中澳洲联储立场温和，还有美联储宽松银根的预期（美元下跌/欧元上涨），与此同时交易员普遍净做空欧元，很可能预示着情绪极值。

从下面的日图可以看出，收盘价报在2018年10月以来最高点，并且昨天的高点达到1月闪崩以来最高点。此外，在阻力下方出现两个上抬的低点、1.5684以来的上涨似乎具有冲击力，所以，我们期待最终的上破

但欧元/澳元已在9月和10月高点附近遇阻，获利回吐盘可能在此涌现。再加上多个技术指标表明近期涨势过度，我们怀疑欧元/澳元在展开下一轮上涨行情之前可能先行调整。




  • Z-score 100（价格与其100天均线的标准差）已经4个时段超过2个标准差。
  • 截至昨天收盘，欧元/美元连续形成7根阳线。
  • RSI正在形成看跌背离
  • 看跌上吊线受制于9/10月高点

综合以上，我们在日图上寻找做多机会之前可能看到一些均值回归行情。尽管不能保证欧元/澳元就此回撤，但似乎有足够多的警示信号，需要多头在当前价位谨慎行事。如果欧元/澳元修正后在高位筑底，我们可以更放心地看待日图上的看涨结构。



相关主题： 外汇

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

黄金预测：金属下跌但前景乐观
Fawad Razaqzada
五月 24, 2023 08:23 上午
    挪威央行对加息踩下刹车
    一月 26, 2023 03:18 上午
      英镑/美元再次跌破1.20
      Fawad Razaqzada
      十二月 20, 2022 04:48 上午
        英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
        Fawad Razaqzada
        十二月 13, 2022 03:48 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。