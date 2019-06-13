欧元/澳元或先调整后上破

在预期中的调整之后，欧元/澳元可望延续之前形成的完美上涨趋势结构。

澳元和欧元之间不同的主题支撑起欧元/澳元的涨势，其中澳洲联储立场温和，还有美联储宽松银根的预期（美元下跌/欧元上涨），与此同时交易员普遍净做空欧元，很可能预示着情绪极值。

从下面的日图可以看出，收盘价报在2018年10月以来最高点，并且昨天的高点达到1月闪崩以来最高点。此外，在阻力下方出现两个上抬的低点、1.5684以来的上涨似乎具有冲击力，所以，我们期待最终的上破。

但欧元/澳元已在9月和10月高点附近遇阻，获利回吐盘可能在此涌现。再加上多个技术指标表明近期涨势过度，我们怀疑欧元/澳元在展开下一轮上涨行情之前可能先行调整。





Z-score 100（价格与其100天均线的标准差）已经4个时段超过2个标准差。

截至昨天收盘，欧元/美元连续形成7根阳线。

RSI正在形成看跌背离

看跌上吊线受制于9/10月高点

综合以上，我们在日图上寻找做多机会之前可能看到一些均值回归行情。尽管不能保证欧元/澳元就此回撤，但似乎有足够多的警示信号，需要多头在当前价位谨慎行事。如果欧元/澳元修正后在高位筑底，我们可以更放心地看待日图上的看涨结构。