欧元/美元 – 后市或考验1.0750区域支撑并展开反弹

由于经济数据清晰的展现出美国与欧元区经济体间截然不同的前景，隔夜美元兑欧元再度展开上冲。

在欧洲，德国ZEW经济信心调查报告显著的一点是，其前瞻式预期指数与现况指数双双下跌。这点与美国纽约联储制造业指数强于预期的反弹形成鲜明对比。

ZEW指数的水平依然高于去年美中贸易战低谷时的水平，另一方面也确实巩固一种信念，即相较美国经济的免疫，欧元区更容易受到新型冠状病毒造成的中国成长放慢的影响。那也恰好是欧元/美元的下行动能在最近几周媒体关于此病毒的报道增加、此病毒更多地为人所知期间增强的主要原因。

但正如昨天所指出，总感染新型冠状病毒病例的增长率下降的速度一直快于预期。美国投资银行摩根士丹利（Morgan Stanley）预测确认病例数字将在三月的第一周触顶，这个时间早于预期，也是欧元/美元或在靠近短线低点的可能线索。

其它方面，CFTC的持仓数据显示，欧元/美元的空头持仓无论如何都尚未达到过度的地步，虽然情绪数据披露，期货交易员的欧元/美元多头正在逼近极端低点。

技术面看，欧元/美元正在下看2019年趋势通道以来的主下档支撑位1.0750一线。我们也可以看到RSI指标目前处于超卖的23.4，报在2018年5月以来最低点。

综上，我认为欧元/美元在接下来的时段里将考验1.0750区域支撑并反弹。请小心，欧元/美元作为负回报货币的地位可能促使空头在反攻至1.0880/1.0920时沽出。

欧元/美元日图

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2019年2月19日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。