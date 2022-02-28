欧盟1月CPI确认为5.1%，但欧元/美元受俄乌危机的主导- 嘉盛官网

欧盟1月CPI确认为5.1%（前值为5%），创下欧元区诞生以来高点。不要忘了，欧洲央行对通胀的目标是2%。但央行行长拉加德并不讳言，还是认为通胀是暂时现象。她最近表示，油价无法一直保持在当前价位，相信通胀也会在年内回落。她也指出，担心一着不慎扼杀经济复苏。欧洲央行下次会议定于3月10日召开，届时拉加德会继续看淡通胀吗？

但最近几天通胀的市场影响力让位于消息面，俄罗斯入侵乌克兰的消息主导市场的注意力。欧盟将在周四召开紧急峰会讨论当前局势的最新消息帮助推低欧元/美元。另有报道称，美国相信俄罗斯打算在48小时内全面入侵乌克兰，届时可能动用导弹袭击基辅。

在密集的消息作用下，避险情绪抬头，开始推动美元上涨，欧元/美元因此下跌。欧元/美元在欧洲央行2月3日会议召开之前交投于长期下降通道内，之后站于其上。自那以后，该货币对缓慢下跌，目前紧贴着通道的上轨下降趋势线，落在1.1290附近。欧元/美元还围绕着50天均线所在的1.1332上下震荡。另外，该货币对日图上形成了长影线，表明先出现的多头不敌尾盘出现的空头，导致价格收低。

来源: Tradingveiw, Stone X

长上影线也表明价格可能下跌，下档第一支撑位在通道趋势线1.1290附近，然后是由1月28日低点到2月10日高点行情的61.8%回档位与水平支撑位组成的支撑位，即1.1265 - 1.1274区间，接着是2021年11月24日低点1.1186。但地缘政治局势如果发生变化，可望提振欧元/美元。上档第一阻力在时段高点1.1392，然后是强水平阻力位兼心理整数关口1.1500。如果站上1.1500，可望摸至200天均线1.1628。

来源: Tradingveiw, Stone X

欧盟1月CPI确认为5.1%，但在欧洲央行3周后才召开会议的背景下，欧元/美元将重点关注俄乌危机。相关负面消息利好美元，从而可能推低欧元/美元。

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