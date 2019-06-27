股市一览 - 乐观情绪推高亚洲股市

股市概览[截至27/6/2019 0433 GMT]
股市概览[截至27/6/2019 0433 GMT]
- 欧洲时段启动前，市场乐观情绪已开始累积，亚洲股市自周五（6月21日）以来4天下跌后转升。
- 中国A50指数和恒生指数在今天亚洲午盘如期走高，分别上涨1.85%和1.13%。
- E-迷你标普500指数期货也上涨了0.39%，自昨天美国收盘价位2915攻入今天当前日内高点2926。
- 德国DAX指数上涨0.34%，富时100指数几乎持平，欧洲股指CFD期货目前小幅走高。
- 稍后将公布的欧洲主要经济数据包括欧盟6月商业景气调查（0900 GMT）及德国6月CPI（1200 GMT）。
宏观经济数据日程
*数据来自 Refinitiv。股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。
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