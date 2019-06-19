欧洲股市一览：等待大事件

股市截至下午3:08的概览
- 在数月中最受瞩目的美联储利率决议揭晓之前，欧洲股市投资者按下了暂停键
- 欧洲STOXX 600广泛指标在美国时段开盘前下跌0.4%，但美国股指略微扩大周二的涨势
- 但贸易冲突仍暗流涌动。美国总统对欧洲央行行长的指责飘荡在空中，后者的宽松评论冲击欧元。美国可能对土耳其征税的报道同样指向贸易冲突方面，并打击里拉的表现
- 标普500距离历史高点不到1%，但美国股市的强劲外表下掩藏着板块转换到防御的“价值股”、逃离“高成长”的周期股
- 美债也发出令人质疑的信号，因为殖利率仍接近于2年低点，虽然10年期美债殖利率刚刚上涨到2.08%。利率期权市场的波动性飚升。虽然乐观情绪显而易见，但这诸多表现无不提醒着目前市场隐藏着不正常的暗涌
企业新闻
- 欧洲硬件类科技板块，特别是芯片板块，也加入下跌行列，但消费与零售板块跌势更猛
- 工业股并不是表现最佳的板块，但Colruyt Group几乎是该板块周三唯一的拖累个股。在警告公司在比利时面临严峻的价格战后，Colruyt Group跌逾13%
- 因为四季度调整后EPS估计值好于预期，知名的Adobe开盘跳涨4.5%
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