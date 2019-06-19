﻿

欧洲股市一览：等待大事件

股市截至下午3:08的概览

作者： 
2019/6/19 20:20:00
作者： 


股市截至下午3:08的概览

  • 在数月中最受瞩目的美联储利率决议揭晓之前，欧洲股市投资者按下了暂停键
  • 欧洲STOXX 600广泛指标在美国时段开盘前下跌0.4%，但美国股指略微扩大周二的涨势
  • 但贸易冲突仍暗流涌动。美国总统对欧洲央行行长的指责飘荡在空中，后者的宽松评论冲击欧元。美国可能对土耳其征税的报道同样指向贸易冲突方面，并打击里拉的表现
  • 标普500距离历史高点不到1%，但美国股市的强劲外表下掩藏着板块转换到防御的“价值股”、逃离“高成长”的周期股
  • 美债也发出令人质疑的信号，因为殖利率仍接近于2年低点，虽然10年期美债殖利率刚刚上涨到2.08%。利率期权市场的波动性飚升。虽然乐观情绪显而易见，但这诸多表现无不提醒着目前市场隐藏着不正常的暗涌

企业新闻

  • 欧洲硬件类科技板块，特别是芯片板块，也加入下跌行列，但消费与零售板块跌势更猛
  • 工业股并不是表现最佳的板块，但Colruyt Group几乎是该板块周三唯一的拖累个股。在警告公司在比利时面临严峻的价格战后，Colruyt Group跌逾13%
  • 因为四季度调整后EPS估计值好于预期，知名的Adobe开盘跳涨4.5%

接下来的重点企业动态


接下来的重点经济数据


相关主题： 股市 华尔街道琼斯指数 Fed US 欧洲

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

Reddit上的热门股票趋势
Joshua Warner
十一月 28, 2022 04:00 上午
    波音第一季度财报预览：股票接下来怎么走？ 嘉盛集团官网
    Joshua Warner
    四月 27, 2022 06:25 上午
      微软第三季度财报预览：股票接下来怎么走？ 嘉盛集团官网
      Joshua Warner
      四月 26, 2022 04:35 上午
        科技巨头股一季度财报前瞻：估值或遭遇重大考验- 嘉盛官网
        Joshua Warner
        四月 22, 2022 03:30 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。