股市一览：贸易冲突、美-伊紧张关系都令人担心

股市截至下午2:24的概览
- 贸易冲突的色彩就像大部分欧洲国家眼下经历的异常潮湿天气一样难以避免并且可能弄湿东西。不久前，STOXX 600因此下挫0.3%
- 欧洲股市早就在寻找借口盘整1月以来最大月度涨幅
- 有报道称，美国总统很快将发布行政命令，强迫健康行业披露价格。该报道已反映在欧洲制药与医疗保健股中
- 美国与伊朗之间的关系愈发紧张并日渐难以琢磨，这同样给本周重新抬头的兴奋情绪泼冷水。最新的僵局是伊朗表示，本周初失事的美国无人机非伊朗所为
- 上述消息使得油价有望实现本周连续第3天上涨、今年最大周涨幅
- 基准布伦特原油当天涨0.8%。挪威石油股权重极大的OMX指数上涨1%，鹤立鸡群
- 商业信心调查改善了信心。好于预期的制造业PMI预览值一定程度踩下了欧洲央行行长暗示的降息刹车，表明欧元区经济或已筑底的信号或许不会马上受到投资者欢迎
企业新闻
- 在上述有关特朗普的报道影响下，GlaxoSmithKline 领跌权重股，在华尔街开盘前下跌1.8%。该公司三分之一左右的收入来自美国
- 原油类股再度令能源板块脱颖而出，其中BP领涨，Total 和Royal Dutch Shell紧随其后。这些超级巨头股目前上涨1%左右
- 消费类股回吐年内好于市场平均值的涨幅，暗示板块轮动下的获利回吐
- 美国各股指期货下跌0.2%-0.3%之间；信心的动摇可能延续到华尔街
- Slack 扩大在周四出色的IPO中斩获的涨幅，以比直接发行价高出48%的收盘价异军突起。
- 邮轮运营商Carnival Corp将是下跌的权重股。由于弱于预期的全年预测值促使各经纪商纷纷下调评级，该股在盘前交易中下跌4%
接下来的重点企业动态
AMC: 市场收盘后
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