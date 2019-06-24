亚洲股市一览：谨慎交投

股市截至标准时间0555的概览
股市截至标准时间0555的概览
- 在欧洲时段开盘之前，由于G20峰会将要在6月28日-29日召开，亚洲的股市交易员已经采用了谨慎姿态。全新一周拉开序幕，主要焦点将放在峰会期间美国总统与中国国家主席对当下贸易争端的会谈结果。
- 此外，美国将于今天开始针对伊朗实施新的制裁，造成中东紧张的地缘政治局势继续升温。
- 大多数亚洲股市几乎持平于上周五收盘价，但新加坡的STI是个例外，其在今天亚洲时段盘中下跌近0.40%。包括三家本土银行（DBS、UOB 和 OCBC）在内的权重股以1.40%-0.50%的跌幅领跌STI指数。
- 在今天亚洲时段盘中，标普E-mini期货相较上周五收盘价上涨0.3%，涨幅一般。总体来看，主要股指的中线上涨趋势保持完好，但在本轮残余涨势结束后可能跟着一波小级别下修。
- 欧洲股指差价合约眼下同样下跌，FTSE100与德国DAX分别下跌0.13%和0.16%，跌幅一般。
- 接下来要关注的关键欧洲经济数据为定于标准时间0800公布的德国IFO商业调查报告。
宏观经济数据日历
*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。
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