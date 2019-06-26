亚洲股市一览：跌幅收缩

股市截至标准时间0430的概览





继美国股市6月25日在科技权重类股指纳斯达克100以1.7%的跌幅领跌走弱后，亚洲股市涨跌互见。

亚洲股市削减早盘的跌幅，其中恒指与Kospi 200双双回升至近乎持平的水平。我们在一篇文章中强调过，股市近期由G20相关消息引发的跌势或已过度， 详情单击 此处 。

日经225指数以0.45%的跌幅在亚洲股市中垫底。值得注意的是，该股指正逼近关键的中线水平支撑位20900。

欧洲股指差价合约表现也不太差，其中FTSE 100与德国DAX下跌0.30%左右，跌幅一般。DAX关注关键的中线水平支撑位12180。 单击 此处 回顾我们的每周技术面展望报告。

需要关注的关键欧洲/英国经济数据发布将是标准时间0600的德国消费者信心报告与标准时间0915的英国央行行长讲话。

宏观经济日历





*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan



