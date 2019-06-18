股市一览 - 美联储会议前，除日本外亚洲股市整体上行

股市概览[截至18/6/2019 0530 GMT]
- 美国将于今天稍晚召开为期两天的FOMC会议，在欧洲股市开盘前，大部分亚洲股市今天午盘走高。新加坡STI领涨，在成分股带动下上涨0.81%；怡和集团（Jardine Matheson）和Venture Corp的股价分别上涨1.3%和1.8。
- 澳大利亚ASX 200指数收复昨日失地，在澳联储鸽派立场的鼓舞下进一步转升，上行0.53%。从上次会议纪要来看，澳央行官员之间的讨论已开启再次降息的可能性。
- 可能受日元走强所累，日本日经225指数今天迄今表现不佳，下跌0.71%。日元于今天亚洲午盘继续上行，成为走势最强的主要货币之一。详情请参阅我们外汇市场最新汇评文章。
- E迷你标普500指数期货行情不大，今日亚洲市场窄幅波动0.08%，徘徊在标普500指数现货指数昨天美国收盘价位2889点附近。
- 欧洲股指CFD期货目前涨跌互现，富时100指数基本持平，德国DAX指数小幅下跌0.12%。
- 稍后将公布的重要事件和经济数据为：德国ZEW 6月景气调查报告，欧央行行长德拉吉格林威治时间8点和14点的讲话
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*数据来自 Refinitiv。股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。
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