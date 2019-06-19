亚洲股市一览：全线上涨，等待FOMC决议

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2019/6/19 11:48:00
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股市截至标准时间0520的概览


  • 在欧洲股市开盘之前，亚洲股市全线上扬；跟随美国股指的全面上涨势头，后者由工业与科技板块领涨，涨幅分别为1.94%和1.81%。
  • 今天亚洲时段盘中，中国相关的股指表现出色，其中中国A50与恒指领涨，涨幅分别为2.55%和2.41%。标普500 E-mini期货现在似乎在盘整昨天美国时段的涨幅，交投于2930-2923狭窄的区间内。当下的乐观情绪先后由欧洲央行温和表态和美国总统与中国国家主席计划在6月28/29日的G20峰会上会晤引发。
  • 在迎来本周的“事件之母”，即标准时间1800的FOMC会议决议、标准时间1830的美联储主席新闻发布会之前，主要股指的中线上涨趋势保持完好
  • FTSE100与德国DAX差价合约都展开幅度一般的上涨，涨幅分别为0.16%和0.10%。
  • 除了FOMC会议，我们要关注的、晚些时候将要发布的关键英国/欧盟经济数据将是5月德国生产者物价指数和一波英国通胀数据。

宏观经济日历



*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。





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