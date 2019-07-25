亚洲股市一览：受益于美国芯片制造商的大涨

股市截至标准时间0527的概览
股市截至标准时间0527的概览
- 美国主要半导体个股大涨并帮助标普500与纳斯达克100再创历史新高，大多数亚洲股指在欧洲时段开盘前因此上涨。
- 关键的催化剂来自Texas Instruments。这家美国主要芯片制造商公布了好于预期的财报，从而抵消了一些贸易相关的不利影响。该公司股价随后飚升7.4%。
- 在宽松的流动性环境中，澳大利亚的ASX200距离2007年10月创下的历史高点6851仅有0.5%之遥。澳洲联储主席今天公开表示，利率将保持在低位，如果经济未能回暖，可以下调利率。
- 今天亚洲时段盘中表现不佳的是韩国的Kospi 200。由于朝鲜自朝鲜半岛的东部发射两枚导弹造成区域性地缘政治风险升温，该股指几乎走平。
- 在标普500收于历史新高3019之后，标普E-min期货在今天亚洲时段保持坚挺，上涨0.22%后创下盘中高点3024。
- 欧洲股指差价合约眼下斩获一般的涨幅，其中FTSE100涨0.30%，德国DAX反弹0.54%。FTSE100在7月24日由于脱欧不确定性而上涨0.30%，DAX向上突破并且日图收上关键的中线阻力位12500。
后市动态
- 标准时间1145的欧洲央行货币政策决议、1230的新闻发布会。主流预期认为，央行不会下调目前处于-0.4%的主要存款利率。即将离任的欧洲央行行长德拉吉可以巩固9月降息再接着重启量化宽松的指引。那样的话，欧洲股市可能扩大涨势。
- 美国科技巨头兼FAANG成员的Amazon将在美国今天盘后公布二季度财报。主流预测值认为其EPS在5.29美元，超过预期的话可能推动股价再度测试2018年9月4日创下的当前历史高点2050.50；该股7月24日收于2000.81。Amazon在标普500与纳斯达克100均是重要的权重股（为前者第三大，后者第二大权重股），股价继续上涨的话可以推高这两个股指。
宏观经济日历
*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。
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