亚洲股市一览：开门红，忽略全球经济增长放慢的基本面

股市截至标准时间0600的概览





7月交易拉开崭新的大幕，亚洲股市实现开门红。上涨动能展露于科技股，其得到美中两国领导人在G20峰会上同意贸易休战的支撑。

中国A50以2.42%的涨幅成为亚洲股市中表现最好的股指，而恒指今天因公众假期休市。美元/离岸人民币同样跌至4周低点6.8166，并增强了亚洲股市的冒险情绪。

与亚洲股市上涨趋势背道而驰的是韩国的Kospi 200指数，原因是日本宣布计划对韩国限制出口一些科技项目。该股指基本持平于6月28日的收盘价。

今天亚洲时段标普500 E-mini期货也跳空上涨，盘中反弹0.80%，至2977高点。风险资产当下的反弹忽略了“全球经济增长放慢”的基本面。最新的中国6月财新制造业PMI自2月以来首度萎缩，从50.2的前值跌至49.2，也低于50.0的预期值。

欧洲股指差价合约也加上上涨阵营，FTSE100与德国DAX双双上涨，涨幅分别为0.89%和1.48%。整体上，股指的中线上涨阶段保持完好。

欧洲与英国今天迎来制造业PMI数据日，其中德国6月制造业PMI将于标准时间0755揭晓，而英国制造业PMI将于稍晚的0830公布。

宏观经济日历





*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。



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