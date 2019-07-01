亚洲股市一览：开门红，忽略全球经济增长放慢的基本面

作者： 
2019/7/1 12:22:00
0 阅读量
作者： 

股市截至标准时间0600的概览


  • 7月交易拉开崭新的大幕，亚洲股市实现开门红。上涨动能展露于科技股，其得到美中两国领导人在G20峰会上同意贸易休战的支撑。
  • 中国A50以2.42%的涨幅成为亚洲股市中表现最好的股指，而恒指今天因公众假期休市。美元/离岸人民币同样跌至4周低点6.8166，并增强了亚洲股市的冒险情绪。
  • 与亚洲股市上涨趋势背道而驰的是韩国的Kospi 200指数，原因是日本宣布计划对韩国限制出口一些科技项目。该股指基本持平于6月28日的收盘价。
  • 今天亚洲时段标普500 E-mini期货也跳空上涨，盘中反弹0.80%，至2977高点。风险资产当下的反弹忽略了“全球经济增长放慢”的基本面。最新的中国6月财新制造业PMI自2月以来首度萎缩，从50.2的前值跌至49.2，也低于50.0的预期值。
  • 欧洲股指差价合约也加上上涨阵营，FTSE100与德国DAX双双上涨，涨幅分别为0.89%和1.48%。整体上，股指的中线上涨阶段保持完好。
  • 欧洲与英国今天迎来制造业PMI数据日，其中德国6月制造业PMI将于标准时间0755揭晓，而英国制造业PMI将于稍晚的0830公布。

宏观经济日历



*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan






相关主题： 股指

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
鲍威尔在经济俱乐部的发言延续“不够鹰派”的基调
二月 8, 2023 04:50 上午
美国非农和日本央行继任者的传闻打压日元
二月 7, 2023 07:12 上午
NFP大超预期。但数据会修正吗？
二月 6, 2023 06:07 上午
欧洲央行如预期般加息50个基点。3月将再加50个基点
二月 3, 2023 06:31 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多

经济日历

FOMC会议纪要：通胀仍是主要风险
一月 5, 2023 05:37 上午
    股市开始回吐涨幅
    Fawad Razaqzada
    一月 5, 2023 05:32 上午
      周二技术分析：标普500指数、美元指数、英镑/美元和黄金
      Fawad Razaqzada
      十一月 30, 2022 03:29 上午
        经济增长担忧取代通胀恶化成决定因素，股市还能撑多久？
        Fawad Razaqzada
        十一月 24, 2022 04:27 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。