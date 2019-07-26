股市一览：美国GDP数据发布前，亚洲股市获利了结

股市概览[截至26/07/2019 0500 GMT]
股市概览[截至26/07/2019 0500 GMT]
- 欧洲股市开盘前，亚洲股市跟随隔夜走弱的美国主要股指下跌。标普500和纳斯达克100指数在7月24日（周三）创下记录新高后分别下跌了0.53%和1.01%。
- 喜忧参半的美国主要公司财报为周末前获利了结提供了借口。谷歌母公司Alphabet收益数据积极，英特尔财报超出预期，而电子商务巨头亚马逊收益令人失望。
- 日本日经225指数因成分股公司财报表现不佳，于21900/22000中期区间阻力下方下跌0.58%；日产汽车股价下跌2.5%，此前该公司在季度利润大幅下滑后公布了10年来最大的重组计划。
- 今天亚洲中盘交易表现最差的是新加坡STI指数，跌幅0.85%，报于三周来最大日内跌幅。指数推低主要归因于其关键成分股-新加坡电信在除息后股价下跌4.3%；新加坡STI本周很可能遭遇三年来最差表现。此外，新加坡经济增长继续恶化，在5月同比-2%后，6月份工业产值同比下-6.9%，连续第四个月报于同比收缩。
- 德国DAX差价合约期货在7月25日欧洲时段下跌1.28%，收于12500点下方后，目前小幅上涨0.30%。此外，欧央行于昨天货币政策会议后发出信号，将在下次9月会议上下调关键存款利率。
接下来：
- 将于格林威治时间12：30发布的美国第二季度GDP初值（市场主流预期为1.8%）有可能显示商业投资三年来的首次下行。
重要公司新闻：
*数据来自 Refinitiv。股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。
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