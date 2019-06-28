亚洲股市概览：获利回吐涌现但仍守住关键支撑

股市截至标准时间0525的概览
股市截至标准时间0525的概览
- 亚洲股市全面涌现获利回吐盘致其回吐昨天涨幅，市场等待标准时间6月29日0230美中两国领导人的关键会晤。
- 亚洲股市表现最差的股指是香港的恒生指数，继昨天反弹并几乎触及6月24日创下的近期波段高点28634后下跌0.60%，但仍守住昨天低点28287。
- 截至今天亚洲时段盘中，关键的亚洲基准股指本周整体走平，并且仍然守住各自在上涨阶段的关键中线支撑位。
- 标普500 E-mini期货几乎持平于昨天美国时段收盘价2933，并且今天亚洲时段交投于7点的狭窄区间内。
- 欧洲股指差价合约涨跌互见，其中德国DAX上涨0.11%，而FTSE 100指数基本走平。
- 晚些时候要注意的关键欧洲/英国经济数据发布将有标准时间0830的英国一季度GDP和0900的欧元区6月CPI。
宏观经济日历
*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。
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