欧洲股市一览：回吐涨幅并等待鲍威尔讲话

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2019/7/9 22:19:00
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股市截至下午4:56的概览

  • 市场认可与美联储对抗无益，所以在美联储主席鲍威尔周三国会作证之前，欧洲与美国股指将近期来之不易的涨幅回吐一部分
  • 投资者仍在悄悄转移到“更安全”的板块，也继续悄悄进入更明显的避险资产，尤其是发达市场的主权债券与黄金
  • 美股的走势比欧洲股市更加震荡。在美联储官员讲话和会议记录的影响下，欧美股市至少还将震荡一个半时段；也许走势更大程度取决于鲍威尔是否确认7月降息

企业新闻

  • 欧洲股市坚定收低。BASF与Danske Bank等大型公司的利润预警进一步削弱市场信心。在此之前，德意志银行在一天前怀着矛盾的心情接受了一份改组计划
  • 由于半导体与半导体设备指数继续领涨整个科技板块，纳斯达克的表现好于大盘


 

接下来重点关注的企业动态

BMO: 市场开盘前          AMC: 市场收盘后              NTS: 没有定下时间

接下来的重点经济数据


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