股市一览：大部分亚洲股指继续盘整

股市截至标准时装0515的概览

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2019/7/3 12:01:00
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股市截至标准时装0515的概览



  • 虽然美国股市在7月2日创下历史新高，其中标普500指数收于2973的历史新高，但大部分亚洲股票市场今天连续第二天处于盘整模式。
  • 今天盘中表现最好的亚洲股指是澳大利亚的ASX 200指数，其在消费与商品股带领下斩获0.57%的涨幅。而韩国的Kospi 200则以1.22%的跌幅连续第三天跑输，原因是韩国2019年的经济增长前景遭下调。韩国政府下调2019年GDP增长率目标，自原来的2.6%/2.7%下调为2.4%/2.5%，这是7年低点。
  • 今天亚洲时段，标普500 E-mini期货回撤0.13%。为庆祝独立日，美国现货股市将在纽约时间今天下午1:00提前休市、7月4日全天休市。
  • 欧洲股指差价合约与亚洲股市的走势背道而驰，FTSE 100与德国DAX分别上涨0.12%和0.17%，涨幅一般。

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*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。




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