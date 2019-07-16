亚洲股市一览：涨跌互见，关注美国企业财报

股市截至标准时间0425的概览
股市截至标准时间0425的概览
- 今天亚洲时段没有重要经济数据发布，亚洲股市在欧洲时段开盘前涨跌互见。领涨的是韩国的Kospi 200。市场参与者期待韩国央行周四降息，使得该股指温和上涨0.42%。
- 表现最差的是日本的日经225指数；在周一公众假期休市后，日本股市重新投入交易。由于本地市场参与者消化昨天公布的疲弱中国二季度GDP，该股指下挫0.76%。此外，日元当前涨势也是该股指下跌的原因之一。美元/日元一直受制于昨天高点108.11。
- 标普500 E-mini期货自昨天低点3012小幅上涨0.10%，盘中高点为3020。标普500指数的中线上涨趋势在技术面整体保持完好，并且逼近关键的中线阻力/风险区域3045/55。标普500指数可能在此处触顶。
- 美国二季度财报季已经拉开序幕，主要银行将于本周公布财报。今天将有富国银行、高盛和摩根大通发布财报。
- 欧洲股指差价合约目前没有重大行情；德国DAX微涨0.10%、FTSE 100几乎持平。
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*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。
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