股市一览：平淡交投

股市截至下午2:47的概览

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2019/7/19 19:57:00
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股市截至下午2:47的概览

  • 周五，股指多空双方都比较平静，主要股指在零轴上下百分之零点几的范围内交投。
  • 欧洲STOXX继续受制于多种因素，比如4月份测试过的阻力、数据频繁低于预期（周五是德国PPI），以及企业财报几乎没有跳出悲观的预期。这一切还是“一样的配方、熟悉的味道”。
  • 至少有关美联储与欧洲央行是否摆脱了快速、激进降息的压力的焦虑情绪正在减轻，但疑虑仍在。两名美联储官员在短短几分钟之内发表了彼此矛盾的言论，虽然纽约联储主席John Williams的超级温和评论在周五大部分时间里占据上风。这样的情况抑制了美元并提振了白银与黄金。
  • 随着经济学家根据欧洲央行行长的评论评估螺旋式下降的欧元区数据，欧元区的利率前景似乎同样变得稍微明朗了些。欧洲央行行长在上月表示，如果经济前景没有改善，他准备增添刺激举措。主流观点现在预测存款利率下调10个基点，至-0.5%的历史低点。欧洲央行下周会议可能不会这么做，而是做出相应的强烈暗示。
  • 华尔街开盘略高于欧洲大陆股指，到目前为止上涨0.3%-0.5%

企业新闻

  • 与企业财报无关的企业新闻也给大西洋北部的股指带来积极的扰动。瑞典/瑞士ABB公司的中国部门计划出售在两家合资企业中的股份。ABB股价缓慢走高且带动机械类股上扬。
  • 英德旅游公司TUI以6.4%的涨幅脱颖而出，并给旅游&休闲板块带去亟需的安慰。这家47亿欧元的集团被视为受益于波音737 Max的赔偿。旅游行业的数据显示，英国与德国的数据改善。这点同样起到助涨的作用。
  • JC Penney、BlackRock和微软是市场重点关注的美国权重股。零售商JC Penney据悉准备展开大规模的债务重组，因而引起投资银行兴趣。该公司的股价下滑10%。资产管理公司BlackRock不及预期，但因管理层做事积极，加上软件许可费前景光明，其股价上涨1%。
  • 波音股价比周四反弹2%。因为预告737Max造成50亿美元的花费，波音股价周四下滑。

 

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