股市一览：“关税侠”再度惊吓亚洲股市

股市截至标准时间0540的概览

作者： 
2019/8/2 12:44:00
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股市截至标准时间0540的概览



    • 美中两国贸易官员已经定下于9月初在华盛顿展开下一轮贸易磋商，但美国总统特朗普突然宣布对3000亿美元中国进口商品加征10%的关税，并于9月1日生效。此举导致亚洲股市在欧洲时段开盘前延续连跌三天的行情。
    • 今天亚洲时段盘中，表现最差的是与中国相关的股市，再有就是日本的日经225指数。日元走强，加上日本与韩国之间的贸易争端升温，导致该股指下挫2.42%。日本限制向韩国芯片制造商出口制造内存芯片与显示屏所必需的三大高科技材料。日本政府官员声称，出于国家安全考虑，日本取消了韩国快速通关的地位，并自8月28日起生效。
    • 中国政府目前没有对特朗普举措发表正式回应。
    • 从市场间联动的角度看，美元/离岸人民币站上7.00心理大关不利于日本以外的亚洲市场与新兴市场未来几周的表现（单击此处了解详情）
    • 标普500E-mini期货在今天亚洲时段继续下跌，盘中最低到2938。欧洲股指差价合约补跌，FTSE 100与德国DAX分别暴跌1.74%和1.09%。

    后市展望

    • 6月欧元区零售销售，时间为标准时间0900，主流预期值为增加1.3%
    • 美国7月非农就业报告定于标准时间1230揭晓，主流预期值为非农就业增加16.4万、失业率持平于3.7%

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宏观经济日历


*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。

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