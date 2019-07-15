股市一览 - 亚洲股市未受中国GDP数据影响

股市概览[截至14/07/2019 0420 GMT]
股市概览[截至14/07/2019 0420 GMT]
- 欧洲股市开盘前，中国揭晓的第二季度GDP数据显示经济增速较第一季度继续放缓。第二季度GDP同比增长6.2%，报于27年来最低水平，低于第一季度6.4%的同比增速。中国6月工业生产和零售销售表现优于预期。工业产值同比增长6.3%，此前市场主流预期为5.2%；零售同比增长9.8，主流预期为8.3%。
- 中国A50股指和香港恒指在一开始遭遇近1.2%跌幅后，截至今天亚洲中盘成功反弹，市场参与者在中国央行（人行）未来几个月将进一步放宽政策的预期中摆脱中国二季度GDP疲弱的影响。
- 此外，酿酒商安海斯-布希英博（Anheuser-Busch InBev NV）在香港备受期待的大规模IPO也已被取消。这是继优步81亿美元IPO之后全球规模最大的IPO案。百威英博（AB InBeV）上周五（7月12日）晚宣布了这一决定，并以市场环境低迷为由宣布终止其亚太业务IPO进程。
- 总体而言，亚洲股市有涨有跌。今天迄今，新加坡STI和澳大利亚ASX 200指数均小幅走低。
- 今天亚洲时段，E-迷你标普500指数期货交投持平，在7月12日上周五走高后动静不大，标普500指数现货市场创下3013点历史新高。
- 德国DAX指数小幅上涨0.23%，英国富时100指数几乎持平，欧洲股指CFD期货涨跌互现。
- 今天欧洲和英国无重大数据待发。
*数据来自 Refinitiv。股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。
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