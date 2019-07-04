亚洲股市一览：或已结束盘整并重拾中线上涨

股市截至标准时间0500的概览
股市截至标准时间0500的概览
- 今天亚洲时段盘中，大部分亚洲股指斩获一般的涨幅，或已结束了2天的小级别盘整并重拾各自的中线上涨趋势。
- 澳大利亚的ASX 200指数连续第2天独占鳌头，在CBA、ANZ、NAB和Westpac四大行各逾1%涨幅的带动下反弹0.50%。ASX200下个需要关注的中线阻力位在6815/50，那也是大金融危机前的2007年10月创下的历史高点。
- 欧洲股指差价合约目前涨跌互见，晚些时候将迎来少数经济数据，并且美国市场今天因独立日全天休假，最后在7月5日迎来关键的美国非农就业报告。FTSE 100基本持平而德国DAX上涨0.11%。
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*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。
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