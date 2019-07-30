股市一览 - 苹果财报和美联储决议揭晓前，亚股小幅上扬

股市概览[截至30/07/2019 0550 GMT]
股市概览[截至30/07/2019 0550 GMT]
- 欧洲市场开盘前，亚洲股市在周三（7月31日）关键美联储FOMC议息决议揭晓前小幅上行，收复昨日部分失地。根据CME美联储观察工具，市场已完全计入联邦基金利率25个基点降息预期（利率降至2.00%至2.25%）。50个基点的更大幅降息可能性略有上升；7月30日，该概率已自一周前的20.9%上升至26.1%。
- 日央行货币政策没有变化，短期利率目标仍为-0.1%，10年期日债殖利率曲线控制计划仍保持在0%左右。日央行下调了截至2020年3月本财年通胀预期，并补充称，如有必要，将毫不犹豫地采取进一步宽松措施。
- 澳大利亚ASX 200指数盘中上破2007年10月创下的历史高点6851，攻入6875点高位，但收于6848。表现最差的是科技板块，在昨天（2019年7月29日）强劲上涨后下跌1.39%。
- 富时100指数CFD期货继续整理昨天欧盘因英镑/美元下跌斩获的显著涨幅（+1.82%）。截至今天亚洲午盘，富时100指数CFD期货上涨0.39%，而德国DAX指数CFD期货走势几近持平。
接下来：
- 德国7月CPI将于格林威治时间12：00点公布，市场普遍预期同比增长1.3%。
- 作为标普500和纳斯达克100指数成份股领头羊公司，苹果将于今天美国股市收盘后公布财报。每股收益预估为2.10美元，去年同期为2.34美元。
宏观经济数据日程
*数据来自 Refinitiv。股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。
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