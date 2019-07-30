股市一览 - 苹果财报和美联储决议揭晓前，亚股小幅上扬

欧洲市场开盘前，亚洲股市在周三（7月31日）关键美联储FOMC议息决议揭晓前小幅上行，收复昨日部分失地。

作者： 
2019/7/30 13:00:00
作者： 

股市概览[截至30/07/2019 0550 GMT]


  • 欧洲市场开盘前，亚洲股市在周三（7月31日）关键美联储FOMC议息决议揭晓前小幅上行，收复昨日部分失地。根据CME美联储观察工具，市场已完全计入联邦基金利率25个基点降息预期（利率降至2.00%至2.25%）。50个基点的更大幅降息可能性略有上升；7月30日，该概率已自一周前的20.9%上升至26.1%。
  • 日央行货币政策没有变化，短期利率目标仍为-0.1%，10年期日债殖利率曲线控制计划仍保持在0%左右。日央行下调了截至2020年3月本财年通胀预期，并补充称，如有必要，将毫不犹豫地采取进一步宽松措施。
  • 澳大利亚ASX 200指数盘中上破2007年10月创下的历史高点6851，攻入6875点高位，但收于6848。表现最差的是科技板块，在昨天（2019年7月29日）强劲上涨后下跌1.39%。
  • 富时100指数CFD期货继续整理昨天欧盘因英镑/美元下跌斩获的显著涨幅（+1.82%）。截至今天亚洲午盘，富时100指数CFD期货上涨0.39%，而德国DAX指数CFD期货走势几近持平。

接下来：

  • 德国7月CPI将于格林威治时间12：00点公布，市场普遍预期同比增长1.3%。
  • 作为标普500和纳斯达克100指数成份股领头羊公司，苹果将于今天美国股市收盘后公布财报。每股收益预估为2.10美元，去年同期为2.34美元。
重点公司新闻


宏观经济数据日程


*数据来自 Refinitiv。股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。



相关主题： 股指

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

科技股业绩不佳，纳指难以继续反弹
Fawad Razaqzada
十月 31, 2022 04:13 上午
    警惕，纳指见看跌反转信号- 嘉盛官网
    Fawad Razaqzada
    八月 9, 2022 04:56 上午
      美国市场开盘报告：股市在上周大跌后反弹-嘉盛集团官网
      Fiona Cincotta
      五月 24, 2022 04:06 上午
        重点关注：DAX与英镑/美元- 嘉盛官网
        Fiona Cincotta
        五月 24, 2022 03:58 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。