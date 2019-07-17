股市一览 - 亚洲股市守住支撑

欧洲股市开盘前，亚洲股市普遍走低，除澳大利亚ASX 200指数。

作者： 
2019/7/17 11:43:00
作者： 

股市概览[截至17/07/2019 0500 GMT]



  • 欧洲股市开盘前，亚洲股市普遍走低，除澳大利亚ASX 200指数。该指数在三天连跌后，截至今天亚洲中盘已上涨了0.44%。领涨板块为电信服务和非周期性消费品（+0.8%）。
  • 新加坡出口继续下滑，连续第四个月报于两位数跌幅，6月份出口同比下降17.3%。新加坡 STI迄今小幅下跌0.14%，关键短线支撑落在3320点。
  • 尽管美国股市昨天表现疲软，主要股指跌幅0.34%-0.50%，但主要的基准股指，标普500仍守住短线重要支撑位3000 /3005。今天亚洲时段，E-迷你标普500指数期货交投于昨天美国时段低点3004上方持平区间顶部，该区间上下轨分别为3009和3003。
  • 欧洲股指CFD期货交投走低，富时100指数下跌0.26%，德国DAX指数下跌0.16%。
  • 接下来的关键经济数据发布：格林威治时间8：30揭晓的英国零售销售和通胀数据。
重点公司新闻


宏观经济数据日程


*数据来自 Refinitiv。股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。





相关主题： 股指

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

科技股业绩不佳，纳指难以继续反弹
Fawad Razaqzada
十月 31, 2022 04:13 上午
    警惕，纳指见看跌反转信号- 嘉盛官网
    Fawad Razaqzada
    八月 9, 2022 04:56 上午
      美国市场开盘报告：股市在上周大跌后反弹-嘉盛集团官网
      Fiona Cincotta
      五月 24, 2022 04:06 上午
        重点关注：DAX与英镑/美元- 嘉盛官网
        Fiona Cincotta
        五月 24, 2022 03:58 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。