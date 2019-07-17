股市一览 - 亚洲股市守住支撑

股市概览[截至17/07/2019 0500 GMT]
- 欧洲股市开盘前，亚洲股市普遍走低，除澳大利亚ASX 200指数。该指数在三天连跌后，截至今天亚洲中盘已上涨了0.44%。领涨板块为电信服务和非周期性消费品（+0.8%）。
- 新加坡出口继续下滑，连续第四个月报于两位数跌幅，6月份出口同比下降17.3%。新加坡 STI迄今小幅下跌0.14%，关键短线支撑落在3320点。
- 尽管美国股市昨天表现疲软，主要股指跌幅0.34%-0.50%，但主要的基准股指，标普500仍守住短线重要支撑位3000 /3005。今天亚洲时段，E-迷你标普500指数期货交投于昨天美国时段低点3004上方持平区间顶部，该区间上下轨分别为3009和3003。
- 欧洲股指CFD期货交投走低，富时100指数下跌0.26%，德国DAX指数下跌0.16%。
- 接下来的关键经济数据发布：格林威治时间8：30揭晓的英国零售销售和通胀数据。
宏观经济数据日程
*数据来自 Refinitiv。股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。
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