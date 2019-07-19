亚洲股市一览：美联储官员的温和言论助其上涨

股市截至标准时间0430的概览

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2019/7/19 11:26:00
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股市截至标准时间0430的概览


  • 纽约联储官员Williams在7月18日美国时段发表温和言论，声称有必要快速降息50个基点。受此影响，亚洲股市在欧洲时段开盘前自昨天的下跌中反弹。CME Fed Watch显示，联邦基金期货计入46.2%的7月31日降息50个基点的几率，一周前这个数字为19.9%。有意思的是，纽约联储澄清，Williams没有发出特殊的政策信号，只是聚焦学术研究的角度。
  • 亚洲股市表现最好的是日本的日经225指数，在半导体板块的领涨下反弹1.84%，该板块中关键的芯片制造商Advantest和Tokyo Electron分别上涨4.6%和6.5%。
  • 标普500 E-mini期货继续守住昨天美国时段的上涨动能，在今天亚洲时段盘中上涨0.35%，盘中最高到3008。关注中级阻力位3012，那是6月37日低点以来前“上升楔形”支撑位和历史高点到7月18日低点的76.4%回档位所在。
  • 欧洲股指期货加入上涨行列，FTSE100与德国的DAX双双上涨，涨幅分别为0.50%和0.69%。DAX需要关注的关键中级阻力位将在12430/490 (7月3日高点到7月18日低点的61.8%回档位)。


宏观经济日历


*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。

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