亚洲股市一览：健康的美国就业报告引发获利回吐盘

股市截至标准时间0505的概览
- 亚洲股市盘中，一波获利回吐席卷整个股市，导致1.00%-2.00%不等的跌幅，元凶是7月5日发布的、好于预期的美国非农就业报告。该报告降低了美联储在月底FOMC会议上降息的预期。
- 基于CME FedWatch Tool最新联邦基金期货市场的计价数据，美联储月底降息50个基点的几率从一周前的19.9%下降至8%。有意思的是，标普500 E-mini期货的下跌幅度小于其亚洲对手股指：仅比7月5日收盘价下跌0.38%，盘中低点为2982。
- 全球流动性如果再度开始收紧，对亚太股市的利空作用似乎更大，原因在于其美元计价的债务水平高于其它国家。从技术面看，我们追踪的亚洲股市整体正在完成一个潜在筑顶形态，在此之前本周有余力上攻（单击此处阅读我们的最新展望报告）。
- 欧洲股指差价合约眼下的表现同样较好，其中FTSE100与德国DAX双双下跌，但跌幅一般，分别为0.19%和0.43%。
宏观经济日历
宏观经济日历
*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。
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