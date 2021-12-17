欧洲央行温和程度低于预期，欧元/美元或上攻1.1490附近 - 嘉盛集团官网

欧洲央行在12月会议上表示，将按原计划在2022年3月退出疫情紧急购买计划（PEPP）、大幅下调明年一季度的债券购买金额。但欧洲央行也将PEPP的再投资时间范围延长到2024年年末。另外，鉴于Omicron变异病毒的不确定性和短期内通胀上升（主要源于能源），拉加德指出，货币政策传导机制重要的是保持灵活性。所以，央行将在PEPP计划到期后灵活调整当前资产购买计划（APP）。欧洲央行明年二季度和三季度分别购买400亿欧元和300亿欧元债券，四季度恢复到当前200亿欧元的维持水平。

欧洲央行成员还调整了对成长和通胀的预测值。通胀方面，央行认为2022年大部分时候高于2%的目标，当年终值报在2.3%；2023年和2024年通胀率为1.8%。成长方面，央行预测2022年增长率为4.2%，2023年和2024年增长率分别为2.9%和1.6%。

5月26日以来欧元/美元一直交投于长期下降通道内，11月26日止步于最新低点1.1186。欧元/美元之后回到区间内，目前徘徊于一个对称三角形内。价格突破通道一边失败后往往走向通道的另一边。欧元/美元之前下破通道失败，所以后市可能上攻下降通道的上轨趋势线，即1.1490附近。

来源: Tradingview, Stone X

在通道上轨趋势线目标之下还有多个重要阻力位需要攻克，比如1.1380附近，那是10月28日高点到11月24日低点行情的38.2%回档位，也是水平阻力位所在。还有上方的1.1438，那是前述行情的50%回档位，也是50天均线所在。下档第一个支撑在短期三角形下轨趋势线所在的1.1262附近，然后为周三低点1.1222。如果下破之，可能跌至11月24日低点1.1144、长期水平支撑位1.1020。

来源: Tradingview, Stone X

欧洲央行现在预测在2022年三季度末退出其债券购买计划，这样的态度看起来“没那么温和”。拉加德表示，按目前条件判断2022年不会加息。但形势会变化。请留意2022年一季度通胀是否继续强于预期，如果是，观察欧元/美元是否随之走高。

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan