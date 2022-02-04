欧洲央行会议简要回顾：拉加德立场略显强硬，消息人士立场强硬- 嘉盛集团官网

欧洲央行的声明降低温和程度，但在新闻发布会期间的立场略显强硬，而且欧洲央行消息人士态度强硬。

2022/2/4 17:49:00

欧洲央行维持主要再融资利率于0%不变，存款机制利率于-0.5%不变。央行在声明中表示，“判断通胀方面已实现的进展足以达成2%的目标，尽管这也可能意味着通胀处于一定程度高于目标的过渡时期”。此次声明和12月声明相似的地方是指出，将按计划在3月退出PEPP，并且贯彻APP计划，二季度每月买入400亿欧元债券、三季度每月购买300亿欧元债券、四季度每月买入200亿欧元债券。而且，只要有必要就将继续买入债券。声明没有任何出人意料的地方。

但在欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会期间，气氛开始转变。拉加德说，通胀出乎央行执委会的意料，引起了一致的关注。之后她说，通胀风险趋于上行，依然不确定真实通胀会持续多久。另外，拉加德没有在问答环节趁机重复12月的评论，即2022年加息可能性很低。市场旋即认定，拉加德的温和立场减弱，甚至可能有点强硬。这样的态度与12月会议时的态度相比看似一次反转。

但在央行会后，市场还在流传着强硬言论。欧洲央行消息人士在拉加德新闻发布会结束之后传达了以下信息：

  • 据说欧洲央行在做准备，可能于3月调整政策
  • 欧洲央行将结束APP净购买计划，时间可能是三季度
  • 欧洲央行认同，不排除2022年加息的做法是明智之举

 

欧元/美元在欧洲央行声明发布时反应平淡，基本在1.1280 - 1.1300的狭窄区间内交投，但在新闻发布会以及欧洲央行消息人士发表言论期间反弹逾125个点子。

 

来源: Tradingview, Stone X

 

欧元/美元20215月以来一直交投于一个下降通道，112日一度站上此通道，摸至1.1482高点，但第二天即回落至通道内。该货币对继续下跌，于128日形成早晨之星形态，最低触及1.1121。所谓早晨之星形态，是由3K线组成的反转形态，第一根K线是长阴线、第二根K线是锤子形态或十字星，第三根K线为长阳线。请注意，欧元/美元从未考验过通道的下轨趋势线，上冲后一骑绝尘。

 

 

来源: Tradingview, Stone X

 

第一个阻力在114日高点与长期水平阻力位形成的1.1482 - 1.1490区间，然后是114日高点到128日低点行情的127.2%扩展位，即1.1581附近，接着是由多个阻力组成的区间1.1690 - 1.1706，包括200天均线、水平阻力位与前述行情的161.8%扩展位。第一个支撑在水平支撑位1.1386，然后是长期通道的下降趋势线1.1360附近，接着是50天均线1.1313

欧洲央行声明的温和程度降低，而新闻发布会期间的立场略显强硬，且欧洲央行消息人士的评论强硬。欧元/美元随后反弹逾125个点子。后市会延续这样的势头吗？拉加德指出，欧洲央行将视数据而动。也就是说，交易者也应观察数据的表现。

 

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