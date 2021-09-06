欧洲央行决议前瞻：央行是否开始缩表？

欧洲央行公布决议的时间

欧洲央行定于标准时间周四（9月9日）11：45宣布货币政策决议，于12：30召开新闻发布会。

注意事项

随着经济活动重启，欧元区通胀普遍飚升，增加了欧洲央行开始回撤其宽松政策的可能性。

通胀以十年最快速度上升

8月CPI自2.2%的前值升至3%，核心CPI亦自0.7%跃升至1.5%，为消费者物价指数逾十年最快升速，升幅也远高于欧洲央行2%的目标。

与此同时，衡量批发端通胀水平的PPI，7月同样上升2.3%，远高于1.1%的预期值。PPI往往向下渗透到CPI，而其处于高位，暗示通胀或许不似最初所想那样属于暂时现象。

欧洲央行官员说了什么？

众所周知，欧洲央行行长拉加德的立场温和。那么，她是否可能最终回应执委会的鹰派呼声？

欧洲央行官员上周陆续公开发表的评论指向周四的决议可能趋于强硬，也推高了欧元。展现强硬立场的官员有Jens Weidmann、Klaas Knot和欧洲央行副行长Luis de Guingos，不一而足。欧元上涨表明其已开始计入央行缩表的前景。

然而，我们也不能忽略了，除了通胀以外，欧元区近期数据普遍不如人意，比如，零售销售、德国消费者和企业信心报告以及PMI，悉数差于预期。

所以，这次会议投票的结果可能“势均力敌”。

但若鹰派胜出，焦点将落在疫情紧急救援计划（PEPP），欧洲央行可能将其自每月购买800亿欧元调降至600亿-700亿欧元。

欧洲央行很可能同样上修欧元区的成长与通胀前景。

欧洲央行与美联储的对比 – 欧元/美元

在观察欧洲央行是否准备开始收缩货币政策的同时，投资者也在关注着其它央行的决策。

如果欧洲央行在美联储被迫中断正常化政策进程之际开始缩表，可能利多欧元，推动其站上1.19大关，甚至可能摸至1.1975-1.20附近的阻力区域。

而若欧洲央行鸽派再度胜出，欧元可能回吐上周以来涨幅的一部分并下探1.1750。







