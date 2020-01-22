欧洲央行前瞻：聚焦“战略回顾”

时间：
周四（1月23日）
要点：
- 据预测政策维持不变
- 学习解读拉加德（Christine Lagarde）的讲话
- Strategic review
- “战略回顾”
据预测政策维持不变
欧洲央行据预测不会改变货币政策。12月会议以来的数据指向欧元区经济正在触底。但制造业仍未有反弹的信号。市场也在担心，制造业的放缓仍有可能蔓延到劳动力市场。通胀正呈现回升信号，可能一定程度令欧洲央行放心。但1.3%的通胀率可能是去年3月以来的最高点的同时，又明显低于欧洲央行2%的目标水平。
解读拉加德讲话
上述这一切意味着，欧洲央行在货币政策方面据预计不会有任何改变，反而继续观望，这给予我们机会，学习解读刚刚上任三个月的拉加德的讲话。
战略回顾
也许本月会议更值得关注的重点，将是“战略回顾”的启动。“战略回顾”需要设置范围与参数，并可能引起注意。展望未来（审视可能耗时一年），几乎可以肯定“回顾”最重要的对象将是物价稳定的定义，以及如何实现物价稳定。最终我们可能看到欧洲央行重新定义通胀“大约2%的目标”，并将其调整为一个更灵活的区间。
欧元/美元需要关注的价位
此文发稿时欧元/美元走稳，保持在1.11下方，4小时图也交投于50、100和200期简单均线下方，呈现看跌信号。
如果在1.1065下方持续走弱，可能确认下跌趋势，为扩大跌势奠定基础，下探1.1050和1.10心理大关。
如果站上1.1095，可能上看1.1110和1.1120阻力位。如果站上1.1175，当前的下跌趋势可能遭到逆转。
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