欧洲央行前瞻：聚焦“战略回顾”

时间：

周四（1月23日）

要点：

据预测政策维持不变

学习解读拉加德（Christine Lagarde）的讲话

Strategic review

“战略回顾”

据预测政策维持不变

欧洲央行据预测不会改变货币政策。12月会议以来的数据指向欧元区经济正在触底。但制造业仍未有反弹的信号。市场也在担心，制造业的放缓仍有可能蔓延到劳动力市场。通胀正呈现回升信号，可能一定程度令欧洲央行放心。但1.3%的通胀率可能是去年3月以来的最高点的同时，又明显低于欧洲央行2%的目标水平。

解读拉加德讲话

上述这一切意味着，欧洲央行在货币政策方面据预计不会有任何改变，反而继续观望，这给予我们机会，学习解读刚刚上任三个月的拉加德的讲话。

战略回顾

也许本月会议更值得关注的重点，将是“战略回顾”的启动。“战略回顾”需要设置范围与参数，并可能引起注意。展望未来（审视可能耗时一年），几乎可以肯定“回顾”最重要的对象将是物价稳定的定义，以及如何实现物价稳定。最终我们可能看到欧洲央行重新定义通胀“大约2%的目标”，并将其调整为一个更灵活的区间。

欧元/美元需要关注的价位

此文发稿时欧元/美元走稳，保持在1.11下方，4小时图也交投于50、100和200期简单均线下方，呈现看跌信号。

如果在1.1065下方持续走弱，可能确认下跌趋势，为扩大跌势奠定基础，下探1.1050和1.10心理大关。

如果站上1.1095，可能上看1.1110和1.1120阻力位。如果站上1.1175，当前的下跌趋势可能遭到逆转。



