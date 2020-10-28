欧央行会议预览 - 12月进一步引入刺激措施?

会议时间：
10月29日星期四格林威治时间12:45宣布议息决议，45分钟后举行新闻发布会。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/10/28 23:37:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

会议时间：

10月29日星期四格林威治时间12:45宣布议息决议，45分钟后举行新闻发布会。

预计欧央行本周不会立刻进行货币政策调整，存款利率和主要再融资利率都将保持不变。随着市场计入会议鸽派预期，欧元本周一路推低。

形势恶化

自9月欧央行会议以来的形势已经恶化。新冠病例继续激增，法国每天新增感染病例超过3.3万例，德国日新增病例也达到创纪录的1.1万例。由于之前的局部封锁未能遏制第二波新冠病毒蔓延态势，这两个欧元区主要经济体即将宣布实施全国封锁。根据最新的PMI数据，欧元区商业活动目前处于收缩状态，同时服务业进一步萎缩。

预期政策(目前)

外界普遍认为欧央行本周采取行动还为时过早。欧央行预计将在12月会议上为进一步引入刺激政策打开大门。料此次会议上，欧央行将强调第二波新冠危机引发了非常严重的下行风险，并表示需要保持宽松政策，以缓冲欧元区经济所面临的这种风险。届时，克里斯蒂娜•拉加德很可能会向市场表明，欧央行准备下次会议就采取行动。不要忘了，12月会议还将发布最新的欧央行员工预测。欧央行很有可能推迟PEPP结束时间（目前为2021年中），并将规模再扩大5000亿欧元。

不过，值得注意的是，欧元区最大经济体新一轮封锁令欧央行先发制人的可能性升温，央行或提前引入刺激措施以提振经济。虽然无需立即仓促行动，但此举无疑可以发出一个强烈信号。

欧元走强与通货膨胀

欧元走强从来不是克里斯蒂娜·拉加德的关注重点。尽管之前几个月，一些政策制定者一直都把注意力集中于欧元强势之上，但随着欧元/美元下跌，我们预计本月议程中不会涉及这个问题。

对欧央行来说，通胀及通胀匮乏的问题或更为紧迫。欧央行9月预测显示出通胀温和下降趋势。12月会议上很有可能需要再次下修通胀预测，从而给央行采取行动进一步施压。

欧元/日元触及3个月低点

如果届时央行未就进一步措施给出明确暗示，市场将感到失望。欧元本周于欧央行会议前一直面临巨大压力。与此同时，避险货币日元因避险交投中受到青睐，欧元/日元触及多月低点122.18。

货币对交投于日线图50和100均线之下，但仍守住提供支撑的200日均线121.17上方。



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