欧洲央行基调进一步强硬，欧元/美元先扬后抑 - 嘉盛官网

欧洲央行一方面承诺加快债券购买减码的节奏，另一方面上调对通胀的预测值、下调对成长的预测值。

2022/3/11 14:29:00

欧洲央行在2月会议上重申，将在3月退出PEPP，但贯彻资产购买计划（APP），二季度每月购买400亿欧元债券、三季度和四季度的每月购买金额分别为300亿欧元和200亿欧元。但2月会议以来情况发生了翻天覆地的变化。通胀继续上升：2CPI年率自1月的5.1%上升至5.8%。欧洲央行明白必须采取一些应对措施，也确实做出了反应。

央行在声明中取消了暗示利率会低于当前预测值的措词，也放弃了加息前“不久”即退出APP的用词，而是宣布加速减码资产购买计划。PEPP将在3月到期退出。但欧洲央行4月将仅购买400亿欧元债券、5月和6月的购买金额分别为300亿欧元和200亿欧元。也就是说，央行的债券购买计划实际将于三季度而非四季度结束。

央行还调整了对通胀与成长的预测值。对于2022年、2023年和2024年的通胀，央行之前的预测值分别为3.2%1.8%1.8%。但这些数字现在悉数被上调，分别达到5.1%2.1%1.9%。其中2022的数字上修幅度巨大，而欧洲央行设置的通胀目标只有2%。成长预测值则被下调，之前对2022年、2023年的预测数字分别为4.2%2.9%，现在下修为3.7%2.8%总之，欧洲央行上修通胀预测值且下修成长预测值。

欧元/美元先是在上述强硬评论的作用下上涨，但后来因为交易者在避险情绪中逢高沽出而回撤。通胀高企与成长下降并存之下产生滞胀，为投资者所厌弃。另外，俄罗斯与乌克兰三次会谈都无果而终。所以，交易者乐于在欧元反弹时逢低买进美元。

 

 

来源: Tradingview, Stone X

 

欧元/美元日图在央行会后反弹，自128日低点到210日高点行情的161.8%扩展位，兼20171月以来的长期水平趋势线，即1.0890回升，但突然止步于前低点现阻力1.1121。下档第一支撑在前述长期趋势线及37日低点1.0806附近，然后是水平支撑位兼20204月以来低点1.0727。阻力在周四高点兼128日低点1.112120215月以来下降趋势线1.1200附近。

 


来源: Tradingview, Stone X

 

欧洲央行一方面因为通胀上升而承诺加快债券购买减码的节奏，另一方面上调对通胀的预测值、下调对成长的预测值。市场认为这属于利空，所以在最初的买入后选择沽出欧元/美元。请留意该货币对是否守住前低点与长期趋势线。

 

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