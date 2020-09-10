欧洲央行日：关注行长拉加德对欧元的态度





欧洲股市周四基本指向追随隔夜收高的华尔街高开，但在欧洲央行货币政策决议宣告之前保持谨慎。隔夜科技权重股指纳斯达克100指数中断连续三天的下跌，以2.7%的可观涨幅斩获逾4个月之最。纳指此前的连跌曾引起交易员对大型科技股价值的疑虑。道指与标普500指数分别上涨1.6%和2%。这可能只是科技股的健康调整，也可能是其较长期失宠的开端。现在还无法判定是哪一种。欧洲央行将口头推低欧元？现在的焦点将转向欧洲央行定于标准时间11:45发布的政策决议以及央行行长拉加德（Christine Lagarde）随后召开的新闻发布会。因为市场预测欧洲央行在这次会议上将不会调整政策，所以焦点将钉牢在新的经济预测报告与拉加德的评论上。昨天有报道称，欧洲央行对欧元区复苏前景有信心。这种乐观的评论推高欧元。但除此以外，市场也将重点关注拉加德以及她是否将在首席经济学家Philp Lane对强势欧元的关切基础上更进一步。拉加德将因为出口对欧元区的重要地位而出言推低欧元汇率吗？早盘油价下跌，未能摆脱对需求前景挥之不去的关切，特别是此时美国自驾出游季行将结束。库存的增加令这种关切更深一层。API报告，原油库存增加297万桶，高于减少140万桶的预期值。EIA将在今天晚些时候发布库存报告。美国失业金申请人数展望后市，注意力将转向美国劳动力市场。投资者将寻找美国劳动力市场回暖的信号。初请失业金人数据预测自88.1万人小幅下降至84.6万人。这可能代表着劳动力市场缓慢复苏，但至少仍在回暖。FTSE房屋营建股RICS数据显示，8月房价延续封锁解除后的上涨势头，至4年高点。所以FTSE的房屋营建股可望寻获支撑。RICS表示，8月房价指数自+13飚升至+44。我们还是认为这是虚幻的希望，因为随着失业率上升，房价可能承压下挫。房屋营建股属于周期类股，经济如果长期衰退，可能拖累这个领域。FTSE 图表