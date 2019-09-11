欧洲央行：德拉吉将兑现预期吗？

对于明天的欧洲央行货币政策决议，市场期待甚高。央行行长德拉吉似乎无法在10月悄然全身而退，因为大家都在关注他是否利用最后的机会竭尽全力做出看似不可能又出人意料的决定。

市场预期隔夜存款利率下调10个基点，大规模债券购买计划也有可能推出。但投资者会不会想太多了？如果结果达不到这么高的预期，可能推高欧元。

数据告诉我们什么？

欧元区经济形势在过去几个月恶化，其中二季度GDP增长率明显下降至区区0.2%，低于一季度更健康的0.4%。就业与消费坚挺，但制造业滑坡。

制造业PMI数月里低于50这一荣枯分水岭。曾经是欧洲引擎的德国，公布的数据令人沮丧，显示其更可能是欧元区的阿喀琉斯之踵。数月里制造业PMI都报在43，而工业产出继续下滑。越来越多的信号显示，陷入困境的制造商可能将这个欧洲最大的经济体带入衰退。

欧元区通胀，无论是表面CPI还是核心CPI持续低于欧洲央行设置的2%目标。

温和派

不可否认情况相当悲观。疲弱的成长、滑坡的制造业、低迷的通胀都增加了宽松银根的预期。而且，德拉基在上次欧洲央行会议上直白地指出，央行可能在9月采取行动；芬兰的Olli Rehn暗示“经济刺激一揽子可能超过投资者的预期”。看到这些也就不难理解市场为什么预测欧洲央行推行大规模刺激一揽子计划并降息。

强硬派

由于计入强力刺激的前景，欧元/美元跌至2年低点。由于欧洲央行立场较强硬的成员暗示，市场的预测“过火”，欧元最新谨慎上扬。

市场预期

受上述强硬评论的影响，欧元/美元自2年低点回升，目前计入降息10个基点而不是之前的20个基点。

市场也预测欧洲央行留下继续降息的空间。如果央行没有这么做，可能推动欧元反攻1.11。

如果降息幅度超过预期的10个基点，欧元可能下探上周创下的2年低点1.0926。

至于新的资产购买计划，一些市场参与者认为欧洲央行本月将展开新的计划，我们认为德拉吉承诺在10月重启计划，每月回购400亿欧元。

结论

欧元的走势将取决于降息的力度、对继续降息的承诺力度以及是否提到债券购买计划。但由于欧洲央行内部反对意见不小，德拉吉可能难以做出市场预期程度的温和表态，所以欧元有可能上扬。







