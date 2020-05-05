围绕限制放松的乐观情绪提振市场





富时图表



欧洲股市在华尔街股市尾盘反弹、亚洲股市隔夜上涨之后开盘走高。投资者正在评估经济的逐步重启，油价也因燃料需求增加而上涨。围绕逐步放松封锁等限制措施和经济复苏即将到来的乐观情绪，盖过了日益加剧的贸易紧张关系。后者曾于周一交投中拖累市场人气。意大利和西班牙正在逐步重启经济，德国则进入第二阶段，继已开始营业的小型商店后，大型商店也即将重开。英国将如何放松限制措施的蓝图也已外泄，不过鲍里斯•约翰逊将在本周晚些时候透露更多细节。油价重回$20/桶上方油价反弹在很大程度上得益于随着政府放松封锁措施带来的需求增加。库欣油库（世界上最大油库，占美国总油库的13%)数据显示，上周库存增加188万桶，报于3月中旬以来最小增幅，这也是说明石油需求正在缓慢回升的的最可靠信号。虽然4月见证了需求崩溃和存储能力逼近极限，但预计随着石油消耗量增加，5月和6月将迎来需求回暖和存储能力上升。经济重启将令需求将逐渐回升。但看起来不大可能迎来快速反弹，除非欧佩克+再次成功减产，否则这将是一个渐进的过程。现在，注意力将转向明天的API数据和接下来的EIA数据，数据很可能说明市场正在逐步复苏。服务业PMI见底随着每日新冠肺炎死亡病例降至3月底水平，同时，英国正在等待退出欧盟策略的更多细节，英镑走高，结束连续3天兑美元跌势。预计今天揭晓的服务业4月PMI(终值)跌至12.2，反映出整一个月的停工影响。为减缓新冠肺炎疫情扩散采取的措施本身导致了服务业需求蒸发。随着英国经济逐渐重启，这个数据应该代表了一次见底。由于市场已预计数据将令人震惊，若实值与预期相符，不太可能对市场造成太大影响。若数据远低于预期（如果可能），将引发大幅走势。