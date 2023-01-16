本周财报：高盛和网飞

Josh Warner
作者： 市场分析师
2023/1/16 15:33:00
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Josh Warner
作者： 市场分析师

财报日历：116日至20

在周五公布了一系列美国银行的财报之后，我们现在正处于财报季的初期。高盛摩根士丹利将于周二发布财报。本周的主要事件是流媒体巨头网飞的业绩，以及美国联合航空公司的财报

在英国，时尚股登上日历头版，BurberryBoohoo将发布季度销售业绩。

117日星期二

Goldman Sachs Q4

Morgan Stanley Q4

Interactive Brokers Q4

Crest Nicholson年报

118日星期三

Alcoa Q4

Charles Schwab Q4

PNC Financial Q4

Prologis Q4

JB Hunt Q4

Kinder Morgan Q4

United Airlines Q4

Burberry Q3

119日星期四

Netflix Q4

P&G Q2

Premier Foods Q3

Boohoo季度销售

120日星期五

Schlumberger Q4

 

网飞

本周对网飞来说将迎来巨大的考验，因为它想方设法取信于市场，即在经历2022年的煎熬之后，它又回到了正确的轨道上。去年，它有史以来第一次流失订户，被迪士尼夺走桂冠，股价跌幅超过一半。新推出了广告支持层级，打击密码共享，举措受到了市场的热烈欢迎，希望这可以重获增长并推动收入。但是，效果需要时间显现，网飞必须说服投资者，其服务在此期间仍然有需求。网飞在第三季度增加了240万订户，并表示数量将在第四季度增长到450——但并非所有人都相信它能做到这一点。网飞将不再对未来的订户数量提供前瞻指引，而是将重点转移到收入和其他指标上，因为它推出了新的定价计划。华尔街预测，网飞的收入将同比增长1.6%78.3亿美元，而扣非营业收入预计将暴跌43%3.624亿美元。这两项预测都超出了网飞的前瞻指引。

 

高盛和摩根士丹利

高盛和摩根士丹利本周将紧跟他们的银行业同行发布业绩，与大多数竞争对手相比，预计两家公司的本季收入跌幅更大。

高盛第四季度收入预计下降15%107亿美元，投资银行部门难咎其责，因为对新上市、并购和新融资的需求在不确定的经济前景中减弱，该部门的费用收入大幅下降。再加上资产管理带来的利润乏力，预计每股收益将下降48%5.59美元。贷款损失准备金跃升88%6.458亿美元，这也将损害底线增长。

华尔街预测，摩根士丹利第四季度的收入将同比下降14%，原因是过去一年投行业务的下滑，而摊薄后的每股收益预计将下降38%1.27美元。预计贷款损失准备金不会像竞争对手那样产生重大影响，但投资管理和机构证券收入仍面临压力。固收交易将成为本季的亮点，同时其财富管理业务也将复苏。

 

美国联合航空公司

美国联合航空公司将在竞争对手达美航空公司的业绩公布后跟进，对手发布的收入前景令市场失望后应声下跌，因为劳动力成本上升造成了损失。尽管坐飞机出行的需求继续复苏，同时价格上涨已将收入推至疫情前的水平之上，但该行业为了避免亏损仍需努力应对成本飙升。近期的运营问题，包括最近导致数千个美国航班停飞的重大停电，只会加剧它们的困境。预计美国联合航空公司第四季度收入同比增长49%123亿美元，调整后每股收益为2.12美元，而去年为亏损1.60美元。美国联合航空公司本周有机会通过发布比竞争对手更乐观的前景而大放异彩，尽管市场担心达美航空的疲软前景可能是对未来的警告。

 

宝洁

即使本周公布的业绩不佳（预计宝洁将报告自2017年以来的销售额首次同比下降和连续两季收入下降），宝洁的前景也能有所改善。分析师预测，宝洁将报告财年第二季度收入下降1.2%207亿美元，每股收益下降4.1%1.59美元。虽然美容业务预计将保持强劲，内生增长将进一步加速至5%，但对美发、医疗保健、家庭护理及其一系列其他产品的需求正在放缓。价格上涨抵消了销量下降的影响。中国摆脱新冠为其前景带来了改善的希望，预计未来几个季度的收入将恢复增长。宝洁目前预计年收入将下降1%3%（内生增长3%5%），每股收益增长4%

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