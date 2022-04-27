美元指数继续上攻，但短线或回撤- 嘉盛官网

2021年5月，当美联储暗示可能准备开始量化紧缩，美元指数也随之启动涨势。去年一整年，伴随着通胀的飚升，美元指数亦如是。美元指数从5月25日开始自89.53低点有序上涨，形成上升通道，直至打破通道上轨，今天创下高点102.07。美元指数4月5日以来大举上攻的主要原因有二：1)加息较之前预期激进的传言；2) 中国因疫情扩散而实施封锁管控，先是上海市，接下来可能是北京市。美元指数现在似乎挟威势上攻2020年3月以来高点102.99，但请注意，价格与RSI背离，表明美元指数短线或准备回撤。

来源: Tradingview, Stone X

美元指数4小时图交投于4月20日高点到4月21日低点行情的161.8%扩展位附近，也下破了上升楔形，目前考验楔形的下轨趋势线。第一阻力在楔形顶端102.13附近，然后是2020年3月高点102.99。请注意，4小时图RSI同样处于超买区域，增加了短线回撤的几率。第一支撑位在今天低点101.51，然后是水平支撑位101.04和100.58。

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欧元/美元在美元指数中的权重超过57%，通常与美元指数反向波动。该货币对日图自2021年5月以来有序走低并形成下降通道，从当时的高点1.2263，到如今的低点1.0662。在美元指数挺近2020年3月高点之际，欧元/美元同样逼近2020年3月低点1.0636。如果失守，直至2017年1月低点1.0340才可能出现支撑。但价格与RSI正处于背离状态，表明欧元/美元短线或准备反弹。第一水平阻力位在4月19日低点1.0761，然后是4月21日形成的射日之星K线的底部1.0824。

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过去一年的大部分时间里美元指数狂热上涨，最近站上了上升通道的上轨趋势线，并且上看2020年3月高点。如果美元指数确实到达102.99，与之反向波动的欧元/美元后市或跌至2020年低点。

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