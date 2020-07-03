乐观情绪升温，铜价测试2.770一线阻力





市场越来越乐观地认为，只要采取了必要的预防措施，病毒的蔓延及其影响可控并且不会引致封锁并造成经济损失。德克萨斯州州长隔夜就传达出这样的信息。“我们需要重新聚焦到放慢蔓延速度上。但这次我们希望不再封锁德克萨斯州就再度达到这样的目的。”股市以外，铜价的走势也体现出前述乐观情绪。铜广泛应用于实体经济中，其价格的涨跌受到瞩目。市场将此金属视为评估全球经济健康状况的某种温度计。从下面的周图可以看出，在3月下跌之后，铜价收复当时的所有失地有余，测试周图肇始于2018年6月高点3.3155的下降趋势线阻力位2.770一线。2.7750上方明显筑有止损单，而大宗商品多头出现的速度引人忧虑，所以短线交易员或战术性采用沽出的策略。





而如果看涨但依然担心反弹的超买状况（下面的图表显示，RSI初现看跌背离信号），我可能考虑等待朝上涨趋势支撑位2.5800区域回撤时再入场做多。又或者等待持续站上2.7750再行考虑做多，目标是上攻2020年1月高点2.8860和2019年4月高点2.9955。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年7月3日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。