日本央行立场温和，美元/日元创下6年高点 - 嘉盛官网

日本央行维持利率在-0.10%不变并将贯彻刺激性货币政策，保持其10年期债券收益率目标在0%不变。另外，日本央行在最近上修经济展望后又予以下修。日本央行的决策与美联储和英国央行的决策形成鲜明的对比，后两者各加息25个基点。日本央行下修经济展望的原因之一是新冠疫情对经济的影响挥之不去，但另一重要原因是对大宗商品，尤其原油价格的担忧。日本是主要原油进口国，油价的上涨可以致其成长乏力，使其利率保持在低位或“更低的水平”。日本央行行长表示，乌克兰危机正通过推升原材料成本的方式给日本经济造成巨大的冲击。

日本在央行会议召开之前发布了2月CPI数据，结果显示表面年率为0.9%，高于0.7%的预期值和0.5%的前值。但通胀上涨的大部分原因是能源价格走高，体现于剔除食品与能源的CPI年率下跌1%，跌幅超过预期的0.9%，而前值则为下跌1.1%。央行行长表示，可望在4月前后见证表面通胀率达到2%左右。

美元/日元自从2021年1月5日在102.59附近构筑低点以来有序走高并形成上涨通道，在2021年10月11日击穿112.22附近的2020年2月高点后大举走高、一骑绝尘。该货币对在较近的时间于116.35打破上升三角形、长期通道的上轨趋势线118.00附近以及2016年12月以来高点。上档阻力在120.00的整数心理关口、水平阻力位120.43和121.68。但请注意，RSI处于超买区域，表明价格可能准备回调。

来源: Tradingview, Stone X

美元/日元4小时图自3月15日以来再度调头向上并形成上升通道，但RSI和日图一样超买且与价格背离，而且是价格出现3个上抬的高点和RSI出现3个下降的高点，更加强烈地暗示价格或准备回调。第一支撑位在118.66，由通道下轨趋势线和近期新高突破位组成，然后是3月15日低点117.70以及水平支撑位116.37。

来源: Tradingview, Stone X

在日本央行立场温和且4月通胀率可能仅达到2%的作用下，美元/日元走高。不要忘了，美国预计通胀率在8%附近且处于加息模式。不过，如果俄罗斯/乌克兰战争再次恶化，日元重新扮演避险角色的可能性总是存在。另外请注意，RSI目前暗示价格短线可能回撤。

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