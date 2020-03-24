美元头晕目眩，是时候喘口气了





在昨天的ASX200文章中，我们注意到，最近几周各国政府和央行为应对新冠肺炎病毒影响而在全球范围内宣布的刺激计划总规模，将超过全球金融危机时水平。而在那之后，美联储于周二晚间宣布了一揽子新举措，其中包括购买无限量美国国债、机构债和抵押贷款支持证券和增投3000亿美元以促进消费者和企业的信贷流动。此外，还推出了一项支持受困公司债券市场的举措。美联储发布声明后，美元指数的跌幅与过去两周涨幅相比显得有些微不足道。但在当前流动性下降的环境中，一旦某走势失去动能，随着交易员急于锁定利润，行情会迅速逆转。就像近期金价的走势一样。除流动性考量外，美元指数或出现更大幅回调还有以下原因：• 如果市场正在接近波动性和流动性拐点，美元避险地位面临侵蚀风险。• 美元的收益率优势最近几周大幅削弱。• 美元指数过去15个月中已多次出现虚假上（下）破。除非美元指数迅速拿下2017年103.63高点，否则很可能再度出现假突破。• 美元指数日图三重高点见于102.99。总而言之，美元指数面临未来几个交易日的回调风险。回调是一次重建攻入103.63高点动能的机会还是更深回落的开端？答案取决于指数能否守住100附近支撑。

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年3月24日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。