Diageo警告新型冠状病毒的影响，股价暴跌2%

新型冠状病毒发威下无处躲藏，几乎没有哪个行业逃脱此病毒的致命“魔掌”。
由于或被迫或主动的旅行限制，航空、旅行旅游股是显而易见的受害者。我们已经看到，本周初旅行旅游股领跌，其中easyJet周一曾暴跌17%。
但封锁，或只是害怕出现在公共场所而暴露于病毒之下，正在影响更广泛的行业。
Diageo的主要市场亚太地区
Diageo是全球最大的烈酒制造商，新近也警告新型冠状病毒的影响。该公司周三警告，新型冠状病毒的爆发据预计导致今年营业利润减少2亿英镑，相当于下降5%左右。
在亚洲的销售正在枯竭。在中国一个快速增长的市场，即酒吧与饭店关闭、机场的销量受挫、会议与宴会减少或取消，而且这种情况不仅出现在中国，而是整个亚洲的现状。
亚太地区是Diageo成长的主要区域，在去年的销量中占到21%，而且中国市场有机增长11%。
所以，亚太地区的净销量现在据预测减少2.25-2.35亿英镑。该公司股价周三下挫1.9%，本周迄今跌幅4.75%。
中断将持续到3月底？
Diageo曾表示，预计中断的情况至少延续到3月末。该公司预测，6月之前恢复正常运营，届时销量将恢复到正常水平。新型冠状病毒在中国的蔓延呈现出放慢的信号，但在亚洲其它地区加速。而从许多科学家认为我们正处于瘟疫风口浪尖的判断来看，Diageo的这些预测可能过于乐观。
如果欧洲或美国出现旅行限制或封锁，可能导致Diageo股价再度下跌。
关于图表
Diageo股价报在11个月低点，交投于其50、100和200期简单均线下方，伴随着下跌动能。
支撑位可见于2019年1月30日低点2830、2019年3月4日低点2790。
阻力位可见于周三高点2937、周二高点3029和周一高点3069。
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