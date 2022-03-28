什么是套利交易？ - 嘉盛官网

什么是套利交易？

套利交易是一种货币对交易策略，即借入低收益率（低息）货币并用于买入收益率更高（高息）的货币，从两者息差中获益。澳大利亚、新西兰和日本之间存在很大的利差，澳元/日元和纽元/日元因此成为受欢迎的套利交易货币对。

利率的报价为年平均数，可以因为各国央行的政策而随时变动。但有些国家为适应国内经济政策，央行会长时间维持低利率或高利率。这就为交易者创造了套利机会。通常情况下货币套利交易持续数月。

货币套利交易表面上看可能属于低风险交易策略，但事实上可能有一些隐藏的陷阱。比如目标货币的轻微贬值就足以迅速抹去利差收益，读者应当注意。

套利交易的运作原理

套利交易就是找到主要由通胀率和利率造成的货币升值率的差异，借入低息货币用以买进高息货币，提高原本以低息货币计价的资金的升值速度。

套利交易的执行则有两种方式。一是将借入的货币资金买入其它资产，即借入低息货币并将其投资于另一个以高息货币计价、拥有更高回报率的资产。

但这种方式因为涉及其它资产而可能遭遇额外风险，很多交易者因此选择第二种方式，即利用隔夜利率将套利交易限定于货币对交易市场。

隔夜利率

隔夜利率可看作对货币对交易单子的利息支付或利息扣除。交易货币对时借入一种货币并用于购买另一种货币。隔夜利率通常是对交易者持有的隔夜头寸征收或给付利息的利率基准。

隔夜利率基于央行制定的货币利率，正常市况下通常保持稳定，但可以因为银行间市场趋于紧张或央行宣布调整利率而陡然变动。时刻关注央行会议日历表，以防措手不及。

纽约交易时段一般被认为是一周交易时段的终点而悉尼时段被认为是一周交易时段的起点，所以隔夜利率于美东时间下午5：00执行。货币对交易市场一周交易五天，每天24小时开放，美东时间周五下午4：00收盘，美东时间下午5：00再次开放。周三隔夜利率将休市时间计算在内，为其它时间的三倍。

套利交易的风险

套利交易策略高度依赖两国货币的利差，任一国家的央行调整利率都有可能产生显著的影响。另外，如果货币对走势与所持交易单子的方向背道而驰，可能在平仓时完全吃掉利差收益。

比如，日元因为日本保持近零利率政策而成为套利交易中受欢迎的融资货币，但在2008年信贷危机期间，欧元和美元等高回报率货币的利率被下调，推动日本投资者争相撤出海外投资并转入日元，导致日元升值、货币间利差变得微不足道甚至逆转，涉及日元的套利交易因此减少。

套利交易的优势

套利交易可以在市场相对稳定时带来固定的收益，在低波动性期间备受欢迎。但对于任何货币对交易来说，全面的风险管理都 必不可少。所以，在开仓之前请务必设置止损和止盈单。

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