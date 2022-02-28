地缘政治局势紧张，关注全球8大国防股- 嘉盛官网

国防股为什么受欢迎？
国防股之所以受欢迎是因为，在地缘政治紧张局势升级时，众所周知国防股可以抵御低迷并实现业绩增长。
各国政府的国防支出必不可少，所以在出现危机或经济衰退时，业内公司通常不会遭遇其它行业那样的震荡，有些人甚至将其视为不受商业周期影响的防御性行业。
比如，面对新冠疫情造成的经济低迷，全球军火工业是少数几个表现坚挺的行业。根据SIPRI的调查报告，2020年3月经济萎缩3.1%，但军火销售增长。SIPRI对此给出三大理由：
- 扩张性财政政策。军火供应商迎来增加的商品与服务需求
- 政府的应对措施。为减轻封锁对军火供应商的冲击，美国各州特别推出了加速付款与增加订单的措施
- 合约期限。军火供应合同往往跨越数年，不大容易受到短期波动的影响
在地缘政治紧张局势升级时国防股受到青睐可能也并不意外，因为营收高度依赖军火与军事服务的公司，成为市场应对全球经济其它领域可能遭受的震荡的多元化投资手段。
如果我们套用到当前俄乌冲突就可以看到上述结论正在上演。2月24日早上，俄罗斯宣战，给全球大多数市场带来不确定性，全球股指下跌、油价在供应忧虑作用下飚升、黄金因避险资金涌入而反弹。
但很多国防类股早就预计其净利润将增加。以英国最大的武器生产商BAE Systems为例，该公司就说过，“各种威胁”利好其业务。BAE Systems股价在1月24日早盘上涨2.6%。
值得关注的美国国防股
美国每年国防总支出在7280亿美元左右，为全球之最。世界银行的数据显示，美国截至2020年国防支出占GDP比例达到3.7%。从美国政府国防预算绝对规模的角度看，全球销售额前20国防股中有10家公司为美国公司可能也就不奇怪了。
接下来带大家了解美国几大国防股。
Lockheed Martin
2009年以来该公司一直保有全球最大国防公司的头衔，是F-35联合攻击战斗机的主要承包商，也是世界领先的战斗机、高科技导弹和电子产品的生产商。
该公司2021年总计670亿美元的营收中有89%左右来自军火销售，船舶和直升机部门的强劲表现功不可没。全年每股收益为22.76，高于分析师预期的22.44。
公司目前准备以44亿美元收购Aerojet Rocketdyne公司，但这项收购引起了美国联邦贸易委员会对垄断的担忧。
Raytheon Technologies
该公司是一家跨国航空航天和国防企业集团，主要为其它承包商主导的项目开发技术产品和服务，如雷达系统、电子战产品和导弹，由Raytheon Company和United Technologies Corporation在2020年合并而成。
公司2021年全年销售额为644亿美元，每股收益4.27。值得注意的是，Raytheon Company和United Technologies Corporation这两家公司中，后者实现幅度最大的增长率。市场上现在有一种声音，两家公司合并而成的集团会在十年内成为美国领先的航空航天公司。
2021年四季度，Raytheon完成了对FlightAware 和SEAKR Engineering的收购，用以增强其航天核心业务。
波音
波音公司最广为人知的是推出的商用飞机，虽然市场褒贬不一，没有定论。但使其跻身行业前5的则完全归功于国防业务。
该公司拥有各种飞机和直升机的政府合同 - 包括其F-15和F/A-18机型 - 以及太空项目，如卫星、发射系统、国际空间站和X-37B。近年来，波音公司的业务范围还扩大到自动潜艇。
波音2021财年营收为622.86亿美元，高于2020年的581.58亿美元。2021财年营收中有265.40亿美元来自其国防、太空和安全部门，虽然四季度的需求确实减少。
公司已经获得了英国Future Logistics Information Service公司的合同续期，并完成了MQ-25无人驾驶航空加油机的首次测试。
Northrop Grumman
公司是一家隐形轰炸机和核产品的制造商，包括导弹、轰炸机和潜艇。它是Lockheed公司F-35战斗机的主要分包商，也是Global Hawk等无人机的生产商。
该公司最近开发了Lockheed Martin公司SEWIP Block系统的新版本，赋予海军探测导弹威胁的能力。如果SEWIP Block 3可以适当量产，Northrop可以卖出200套，数量达到前代产品的两倍多。据估计，这可以给公司带来10亿美元的利润。
公司还获得了一份3.41亿美元的合同，开发美国空军的深空先进雷达能力，用以追踪高空轨道上的活动卫星和碎片。
该公司2021年四季度财报报告，全年销售额总计357亿美元，增长了3%。
General Dynamics
该公司主要生产军用船舶，但也涵盖广泛的坦克和陆地车辆生产业务，且为以国防为重点的最大IT服务提供商之一，是美国陆军的最大承包商之一。
业务的多元化带来优势地位。该公司报告，旗下航空航天与海洋业务的订单可观，为2021财年带来385亿美元营收。
公司管理层在展望中表示，政府与商业需求增加，预计这些业务继续增长。
需要关注的英国国防股
截至2019年，英国是仅次于美国的、全球第二大国防商品与服务出口商 – 合同订单额总计110亿英镑。
接下来我们来了解英国市值最大的两只国防股。
BAE Systems
该公司是英国（乃至欧洲）最大的国防公司，也是截至2月24日FTSE 100市值排名前30位的公司。
公司有五个主要业务领域：电子 - 包括导航和战争系统；飞机；海事 - 如船舶、潜艇、雷达和鱼雷；网络和情报，以及平台和服务。
该公司2021年税前利润从去年同期的16亿英镑上升到21.1亿英镑。因为订单量增至215亿英镑，营收增长2亿英镑，达到195.2亿英镑。
公司预计年销售额保持2%-4%的增长速度，如果欧洲发生重大冲突导致国防开支增加，这个数字可能还会上升。
Rolls Royce Holdings
该公司是陆地、海上和空中使用动力系统的最大开发商和制造商之一，主要开发用于战斗喷气机、直升机、运输机、教练机和飞机的发动机以及控制系统和设备。
《国防工业报告》显示，公司是世界第二大航空发动机制造商，为全球25%的机队提供动力。
该公司参与了两个最大的战斗机项目：Eurofighter Typhoon和Joint Strike Fighter F-35。2021年，该公司还获得了美国更换B-52发动机的合同。
公司2021财年业绩报告显示，由于民用航空和国防部门表现强劲，相关收入达到109亿英镑。公司还预计，随着产品需求的增加，国防部门将持续盈利。
值得关注的欧盟国防股
2021年，欧盟国防开支创下近2000亿欧元（折合2250亿美元）的历史新高，尽管协作性开支下降导致集团层面的联合设备的采购减少。
接下来我们看看全欧最大的国防股。
空客
该公司是欧洲跨国航空航天公司，设计和制造民用和军用产品。承包商业务方面，主要承包欧洲的Future Combat Air System，为其开发有人和无人平台系统。
公司的主要产品包括Eurofighter Typhoon摆动式战斗机、A400M、C295和CN235空运机；A330多角色油轮运输机；以及强大、可靠的无人驾驶航空系统（UAS）。
该公司还在2022年2月宣布，将与世界上最大的喷气发动机制造商CFM联手测试氢气飞机的推进技术。
空客2021年全年财报显示，营收达到521亿欧元，主要来源是商用飞机的交付，而其国防及航空部门的营收减少2%。
全球20大国防股
下表为根据2020年销售数字列出的世界上最大的武器生产和军事服务公司：
|
排名
|
公司名称
|
所在国家
|
销售额（取最接近1000万美元的值）
|
1
|
Lockheed Martin Corp
|
美国
|
58,210
|
2
|
Raytheon Technologies
|
美国
|
36,780
|
3
|
波音
|
美国
|
32,130
|
4
|
Northrop Grumman Corp
|
美国
|
30,420
|
5
|
General Dynamics Corp
|
美国
|
25,840
|
6
|
BAE Systems
|
英国
|
24,020
|
7
|
中国北方工业公司
|
中国
|
17,930
|
8
|
中国航空工业集团公司
|
中国
|
16,980
|
9
|
中国电子科技集团公司
|
中国
|
14,610
|
10
|
L3Harris Technologies
|
美国
|
14,190
|
11
|
空客
|
跨欧
|
11,990
|
12
|
中国航天科工集团公司
|
中国
|
11,870
|
13
|
Leonardo
|
意大利
|
11,160
|
14
|
Thales
|
法国
|
9,050
|
15
|
Huntington Ingalls Industries
|
美国
|
8,240
|
16
|
Leidos
|
美国
|
7,340
|
17
|
Almaz-Antey
|
俄罗斯
|
6,040
|
18
|
Honeywell International
|
美国
|
5,830
|
19
|
Booz Allen Hamilton
|
美国
|
5,500
|
20
|
中国兵器装备集团公司
|
中国
|
5,360
来源: The SIPRI TOP 100 Arms Companies 2020
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