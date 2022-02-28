地缘政治局势紧张，关注全球8大国防股- 嘉盛官网

国防股为什么受欢迎？

国防股之所以受欢迎是因为，在地缘政治紧张局势升级时，众所周知国防股可以抵御低迷并实现业绩增长。

各国政府的国防支出必不可少，所以在出现危机或经济衰退时，业内公司通常不会遭遇其它行业那样的震荡，有些人甚至将其视为不受商业周期影响的防御性行业。

比如，面对新冠疫情造成的经济低迷，全球军火工业是少数几个表现坚挺的行业。根据SIPRI的调查报告，2020年3月经济萎缩3.1%，但军火销售增长。SIPRI对此给出三大理由：

扩张性财政政策。军火供应商迎来增加的商品与服务需求 政府的应对措施。为减轻封锁对军火供应商的冲击，美国各州特别推出了加速付款与增加订单的措施 合约期限。军火供应合同往往跨越数年，不大容易受到短期波动的影响

在地缘政治紧张局势升级时国防股受到青睐可能也并不意外，因为营收高度依赖军火与军事服务的公司，成为市场应对全球经济其它领域可能遭受的震荡的多元化投资手段。

如果我们套用到当前俄乌冲突就可以看到上述结论正在上演。2月24日早上，俄罗斯宣战，给全球大多数市场带来不确定性，全球股指下跌、油价在供应忧虑作用下飚升、黄金因避险资金涌入而反弹。

但很多国防类股早就预计其净利润将增加。以英国最大的武器生产商BAE Systems为例，该公司就说过，“各种威胁”利好其业务。BAE Systems股价在1月24日早盘上涨2.6%。

值得关注的美国国防股

美国每年国防总支出在7280亿美元左右，为全球之最。世界银行的数据显示，美国截至2020年国防支出占GDP比例达到3.7%。从美国政府国防预算绝对规模的角度看，全球销售额前20国防股中有10家公司为美国公司可能也就不奇怪了。

接下来带大家了解美国几大国防股。

Lockheed Martin

2009年以来该公司一直保有全球最大国防公司的头衔，是F-35联合攻击战斗机的主要承包商，也是世界领先的战斗机、高科技导弹和电子产品的生产商。

该公司2021年总计670亿美元的营收中有89%左右来自军火销售，船舶和直升机部门的强劲表现功不可没。全年每股收益为22.76，高于分析师预期的22.44。

公司目前准备以44亿美元收购Aerojet Rocketdyne公司，但这项收购引起了美国联邦贸易委员会对垄断的担忧。

Raytheon Technologies

该公司是一家跨国航空航天和国防企业集团，主要为其它承包商主导的项目开发技术产品和服务，如雷达系统、电子战产品和导弹，由Raytheon Company和United Technologies Corporation在2020年合并而成。

公司2021年全年销售额为644亿美元，每股收益4.27。值得注意的是，Raytheon Company和United Technologies Corporation这两家公司中，后者实现幅度最大的增长率。市场上现在有一种声音，两家公司合并而成的集团会在十年内成为美国领先的航空航天公司。

2021年四季度，Raytheon完成了对FlightAware 和SEAKR Engineering的收购，用以增强其航天核心业务。

波音

波音公司最广为人知的是推出的商用飞机，虽然市场褒贬不一，没有定论。但使其跻身行业前5的则完全归功于国防业务。

该公司拥有各种飞机和直升机的政府合同 - 包括其F-15和F/A-18机型 - 以及太空项目，如卫星、发射系统、国际空间站和X-37B。近年来，波音公司的业务范围还扩大到自动潜艇。

波音2021财年营收为622.86亿美元，高于2020年的581.58亿美元。2021财年营收中有265.40亿美元来自其国防、太空和安全部门，虽然四季度的需求确实减少。

公司已经获得了英国 Future Logistics Information Service 公司的合同续期，并完成了 MQ-25 无人驾驶航空加油机的首次测试。

Northrop Grumman

公司是一家隐形轰炸机和核产品的制造商，包括导弹、轰炸机和潜艇。它是Lockheed公司F-35战斗机的主要分包商，也是Global Hawk等无人机的生产商。

该公司最近开发了Lockheed Martin公司SEWIP Block系统的新版本，赋予海军探测导弹威胁的能力。如果SEWIP Block 3可以适当量产，Northrop可以卖出200套，数量达到前代产品的两倍多。据估计，这可以给公司带来10亿美元的利润。

公司还获得了一份3.41亿美元的合同，开发美国空军的深空先进雷达能力，用以追踪高空轨道上的活动卫星和碎片。

该公司2021年四季度财报报告，全年销售额总计357亿美元，增长了3%。

General Dynamics

该公司主要生产军用船舶，但也涵盖广泛的坦克和陆地车辆生产业务，且为以国防为重点的最大IT服务提供商之一，是美国陆军的最大承包商之一。

业务的多元化带来优势地位。该公司报告，旗下航空航天与海洋业务的订单可观，为2021财年带来385亿美元营收。

公司管理层在展望中表示，政府与商业需求增加，预计这些业务继续增长。

需要关注的英国国防股

截至2019年，英国是仅次于美国的、全球第二大国防商品与服务出口商 – 合同订单额总计110亿英镑。

接下来我们来了解英国市值最大的两只国防股。

BAE Systems

该公司是英国（乃至欧洲）最大的国防公司，也是截至2月24日FTSE 100市值排名前30位的公司。

公司有五个主要业务领域：电子 - 包括导航和战争系统；飞机；海事 - 如船舶、潜艇、雷达和鱼雷；网络和情报，以及平台和服务。

该公司2021年税前利润从去年同期的16亿英镑上升到21.1亿英镑。因为订单量增至215亿英镑，营收增长2亿英镑，达到195.2亿英镑。

公司预计年销售额保持2%-4%的增长速度，如果欧洲发生重大冲突导致国防开支增加，这个数字可能还会上升。

Rolls Royce Holdings

该公司是陆地、海上和空中使用动力系统的最大开发商和制造商之一，主要开发用于战斗喷气机、直升机、运输机、教练机和飞机的发动机以及控制系统和设备。

《国防工业报告》显示，公司是世界第二大航空发动机制造商，为全球25%的机队提供动力。

该公司参与了两个最大的战斗机项目：Eurofighter Typhoon和Joint Strike Fighter F-35。2021年，该公司还获得了美国更换B-52发动机的合同。

公司2021财年业绩报告显示，由于民用航空和国防部门表现强劲，相关收入达到109亿英镑。公司还预计，随着产品需求的增加，国防部门将持续盈利。

值得关注的欧盟国防股

2021年，欧盟国防开支创下近2000亿欧元（折合2250亿美元）的历史新高，尽管协作性开支下降导致集团层面的联合设备的采购减少。

接下来我们看看全欧最大的国防股。

空客

该公司是欧洲跨国航空航天公司，设计和制造民用和军用产品。承包商业务方面，主要承包欧洲的Future Combat Air System，为其开发有人和无人平台系统。

公司的主要产品包括Eurofighter Typhoon摆动式战斗机、A400M、C295和CN235空运机；A330多角色油轮运输机；以及强大、可靠的无人驾驶航空系统（UAS）。

该公司还在2022年2月宣布，将与世界上最大的喷气发动机制造商CFM联手测试氢气飞机的推进技术。

空客2021年全年财报显示，营收达到521亿欧元，主要来源是商用飞机的交付，而其国防及航空部门的营收减少2%。

全球 20 大国防股

下表为根据2020年销售数字列出的世界上最大的武器生产和军事服务公司：

排名 公司名称 所在国家 销售额（取最接近1000万美元的值） 1 Lockheed Martin Corp 美国 58,210 2 Raytheon Technologies 美国 36,780 3 波音 美国 32,130 4 Northrop Grumman Corp 美国 30,420 5 General Dynamics Corp 美国 25,840 6 BAE Systems 英国 24,020 7 中国北方工业公司 中国 17,930 8 中国航空工业集团公司 中国 16,980 9 中国电子科技集团公司 中国 14,610 10 L3Harris Technologies 美国 14,190 11 空客 跨欧 11,990 12 中国航天科工集团公司 中国 11,870 13 Leonardo 意大利 11,160 14 Thales 法国 9,050 15 Huntington Ingalls Industries 美国 8,240 16 Leidos 美国 7,340 17 Almaz-Antey 俄罗斯 6,040 18 Honeywell International 美国 5,830 19 Booz Allen Hamilton 美国 5,500 20 中国兵器装备集团公司 中国 5,360

来源: The SIPRI TOP 100 Arms Companies 2020

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan