DAX有望在长周末假期后再度反弹





6月最后两周新冠病例数激增攫取交易员注意力，而新冠病毒疫苗相关消息在长久的沉寂后再度出现则缓解其焦虑。股市等风险资产多次摇摇欲坠，但都在接下来的几个时段里绝处逢生。周一反转后的最新反弹让我想起一句交易格言：如果市场不因利空消息下跌，那接下来很可能上涨，即使只是考验空头的决心。这为周初的一个观点提供一定的佐证。当时我们指出，利用风险资产周末前可能的反弹在7月4日长周末假期后逢高沽出美元指数。我们在此基础上打开思路，于外汇市场以外看到了一个即将到来的机会，那就是德国股指DAX。我们从下图可以看出，DAX最近几周一直保持活力，在3月低点7969.5以来的趋势线支撑上方盘整。如果DAX继续守住该支撑与近期低点，比如11900，那么下周初可望反弹。具体来说，如果突破/日图收上下降阻力位12400，可能发出利多信号，并构成开立DAX多头的契机。如果站上12591高点，可能确认向好趋势，后市或回踩并突破12867高点。一旦DAX收于11900支撑区域下方，可能逆转短线看涨趋势，后市在重拾上涨趋势之前可能先下探11300/200区域支撑。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年7月2日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。