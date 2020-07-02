DAX有望在长周末假期后再度反弹

新的财年开局喜人：Pfizer试验性新冠病毒疫苗的临床试验结果积极，伴随着亚洲、欧洲和美国制造业PMI反弹。

2020/7/2 10:55:00
6月最后两周新冠病例数激增攫取交易员注意力，而新冠病毒疫苗相关消息在长久的沉寂后再度出现则缓解其焦虑。
股市等风险资产多次摇摇欲坠，但都在接下来的几个时段里绝处逢生。
周一反转后的最新反弹让我想起一句交易格言：如果市场不因利空消息下跌，那接下来很可能上涨，即使只是考验空头的决心。
这为周初的一个观点提供一定的佐证。当时我们指出，利用风险资产周末前可能的反弹在7月4日长周末假期后逢高沽出美元指数。
我们在此基础上打开思路，于外汇市场以外看到了一个即将到来的机会，那就是德国股指DAX。我们从下图可以看出，DAX最近几周一直保持活力，在3月低点7969.5以来的趋势线支撑上方盘整。
如果DAX继续守住该支撑与近期低点，比如11900，那么下周初可望反弹。
具体来说，如果突破/日图收上下降阻力位12400，可能发出利多信号，并构成开立DAX多头的契机。如果站上12591高点，可能确认向好趋势，后市或回踩并突破12867高点。
一旦DAX收于11900支撑区域下方，可能逆转短线看涨趋势，后市在重拾上涨趋势之前可能先下探11300/200区域支撑。

DAX well placed to resume rally post 4th of July

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年7月2日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。


相关主题： 德国达克斯指数 股票

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

重点关注：DAX与英镑/美元- 嘉盛官网
Fiona Cincotta
五月 24, 2022 03:58 上午
    重点关注：欧元/美元和DAX - 嘉盛官网
    Fiona Cincotta
    五月 20, 2022 06:22 上午
      重点关注：英镑/美元和DAX指数- 嘉盛官网
      Fiona Cincotta
      四月 13, 2022 03:55 上午
        DAX两天里大幅反弹10%：已筑底吗？ - 嘉盛官网
        Matt Weller CFA, CMT
        三月 10, 2022 02:23 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。