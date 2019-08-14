全球经济衰退忧虑卷土重来，DAX可能跌至11540？

对全球经济健康状况的担心再度袭来，导致早盘DAX急速下跌。美国政府延迟对一些进口中国商品征税，释放交易员的压力后引发市场反弹。但反弹行情转瞬即逝 – 眨眼间就没了！

数据显示，德国二季度经济萎缩，重燃全球经济衰退的担心，也削弱了对股市等风险资产的买需。这个欧洲最大的经济体继一季度成长0.6%之后萎缩0.1%。德国经济增长明显放慢，呈现出美中贸易战与疲弱内需对德国制造业的冲击程度。

在德国GDP数据发布之前，中国在隔夜发布了一系列疲弱的读数。中国工业增加值的增长速度为17年最慢。两国黯淡的数据叠加债券市场发出衰退警示信号（美国2年期与10年期殖利率倒挂），无情地击退了关税相关消息引发的反弹。在市场看来，美国政府的行动似乎来得太晚了，力度也不够。数据正呈现出当下贸易争端给全球经济造成的破坏。

美国零售销售透露的线索？

本周欧洲或德国不再有新的经济数据将发布，投资者将转而密切关注贸易相关消息。明天的美国零售销售数据同样可望展露美国经济在美中贸易争端的拖累下是否健康。如果数据无力，犹如惊弓之鸟的交易员可能更加恐慌，从而推低DAX。

DAX需要关注的价位：

DAX跌1.3%，4小时图目前交投于50、100和200周期均线下方。该股指业已攻克11640支撑位，打开了先后下看11540和11470支撑位的大门。上档方面，如果回到11640上方，DAX可望涨至11870。



