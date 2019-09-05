冒险情绪力压衰退担心，DAX反弹

随着冒险情绪回归，DAX今天早上反弹。全球包括脱欧甚至美中关系在内的政治紧张局势都在趋缓并利好风险情绪。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/9/5 17:11:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

随着冒险情绪回归，DAX今天早上反弹。全球包括脱欧甚至美中关系在内的政治紧张局势都在趋缓并利好风险情绪。

美国与中国定于10月召开关税会议的消息“乐动”交易员的心。美中贸易争端已经有数月没有好消息传出，导致投资者认为两大国之间达成某种协议的可能性看似几乎为零。

毫无疑问我们以前看过相似的经历。但交易员太过渴望贸易争端传出好消息，以至于冒险情绪在公告宣布之后明显好转。

DAX忽视黯淡的德国工厂订单

冒险情绪的改善力度之大，交易员甚至愿意忽略黯淡的德国工厂订单数据。7月德国工厂订单月率下降2.7%。这些数字突显出，在美-中当下贸易争端中全球贸易减缓之下，德国工业面临的挑战之大。在看到诸多糟糕的德国经济数据之后，有关衰退的担心在加深。

德国政府此前说过，如果形势恶化，愿意提供经济刺激。这点有望支撑起股市。但前提是美中贸易休战或达成协议，那样的话德国的情况可望开始迅速好转。

今天德国不再有新的数据将揭晓，交易员将关注明天的工业产出数据。如果有更多积极的贸易头条新闻，同样可望推高DAX。

DAX需要关注的价位：

DAX近期受到追捧，并且今天早上扩大涨幅。DAX目前在攻击12130阻力位，如果站于其上可望先后上攻12170与12260。如果下破11995，可能逆转当前的上涨趋势并先后跌至11920与11870。


 

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