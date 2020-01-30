疫情冲击经济的担心升温，DAX下跌

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/1/30 17:48:00
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Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

周四早盘，DAX与其它全球股市一样下跌。对于疫情及其对中国经济、全球成长与贸易的影响的担心，重创市场人气。

在2002/3年“非典”时期，中国的GDP增长率为11%，而“非典”造成相应季度的GDP增长率降低2%。

越来越多的证据显示，这次的疫情正在扰乱中国的经济增长。经济学家已经开始将GDP增长率预期值下调。中国农历新年通常是旅游、娱乐、聚餐、购物的高峰期，而疫情造成许多企业停工，相关的支出完全不可能达到去年农历新年期间的1450亿美元。

中国的经济发展为世界GDP增长率贡献15%。当中国出现感冒症状，世界就会感冒。正如我们在美-中贸易争端过程中所见，全球信心萎缩与贸易减少可能重创出口驱动型国家德国经济的发展。

德国数据

这个欧洲最大经济体今天早上的数据也未能缓解德国股市的下行压力。德国1月未经调整就业人数上升，环比增加19.8万人，同比升2万人。投资者现在将关注德国的通胀数据。1月CPI月率据预测下降0.6%。美国GDP报告同样可望改善人气。美国经济据预测增长2.1%。

关于DAX图表

DAX4小时图上跌逾1%，失守其200期简单均线。DAX交投于200、100和50期简单均线下方，发出看跌信号。

即时支撑位在1月8日低点13106、1月6日低点12948。而阻力在13350（100期简单均线与1月29日波段高点）、13430（50期简单均线），如果攻克，后市可望摸至1月24日高点13604。


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