外汇技术趋势/关键价位日评（周三）

欧元/美元 – 1.1120仍是需要关注的关键支撑位

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2019/5/29 9:09:00
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欧元/美元 – 1.1120仍是需要关注的关键支撑位



  • 该货币对已经一如预期自5月27日高点1.1215下跌并设法守住我们在前一份报告中强调的关键短线水平支撑位1.1120。此外，小时图RSI在超卖区域形成了看涨背离信号，暗示昨天出现的下跌动能减弱。
  • 守住关键短线水平支撑位1.1120维持看涨，如果站上小级别下降趋势线1.1190，巩固更多潜在上涨，目标小区间阻力位1.1245/1260 (最近FOMC会后波段高点&2018年9月24日以来中线下降阻力)。
  • 但若小时图收于1.1120下方，重启下跌推动浪，下看下个近期支撑位1.1060/1040（斐波纳契回档/扩展群）。


英镑/美元 – 1.2600仍是需要关注的关键支撑位



  • 短线要素没有重大变化；守住关键的短线水平支撑位1.2600维持看涨，后市可能扩大上修，目标中级阻力位1.2750/1.2785(也是5月3日以来小级别下降通道的上轨)。
  • 但若小时图收于1.2600下方，重启跌势，目标主支撑位1.2545/2530 (也是2016年10月7日低点以来主上升区间的支撑)。


美元/日元 – 扩大下行，下探主支撑位



  • 一如预期缓慢下跌，看向5月13日小波段低点区域109.00。维持看跌，调整关键的短线水平阻力位到109.70（也是5月24日小波段高点区域&4月24日以来下降趋势线），后市可能扩大跌势，剑指主支撑位108.50
  • 但若小时图收上109.95，上述看跌情境落空之下转而逼空上攻下个阻力位110.65 (5月21日波段高点区域)。


澳元/美元 – 上修情境保持完好




  • 昨天在关键的短线水平支撑位0.6900上方横盘。要素没有重大变化，维持看涨，后市可能展开新一轮上修，目标下个中级阻力位0.6985
  • 但若小时图收于0.6900下方，重拾跌势，后市回踩0.6860后剑指0.6830。

图表来自eSignal







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