外汇技术面趋势/关键价位日评（5月21日 周二）

欧元/美元– 进一步潜在推低过程中

作者： 
2019/5/21 9:24:00
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欧元/美元– 进一步潜在推低过程中



  • 继续如期走低（参见上份报告）。短线要素依旧消极，收紧后关键短线支点阻力1.1200下方维持看跌，后市或下行并再度考验1.1120，下破则打开进一步下行空间，目标下个短线支撑1.1060/1040（斐波拉契回档/扩展群）。
  • 反之，若小时图收于1.1200上方，看跌基调落空，后市或有修正反弹，攻向1.1245/1260（5月1日FOMC会议以来区间阻力）。

英镑/美元 – 或继续下跌探向主要支撑



  • 货币对已于“英国脱欧危机”重燃背景中下破我们上份报告强调的短线中性区域下限1.2750。重回看跌，关键短线阻力1.2790，后市或继续推低，目标1.2660（也是2019年1月3日低点至3月13日高点持续多月上行之76.4%回档位），下限设在1.2600（也是2016年10月7日低点以来主要上升区间支撑）。
  • 反之，若小时图收于1.2790上方，后市或逼空上行，攻向中级阻力1.2990（2019年5月3日/10日小波段低点区域，2019年3月13日高点以来下降通道上轨）。

美元/日元 – 要素良莠不齐，关注110.35和109.75



  • 上破短线支点阻力110.05，我们上份报告强调的首选看跌情境落空。尽管过去两个交易日上涨，货币对昨天（5月20日）美国时段连续第二天收于陀螺K线形态，表明当前多头推高价格时犹豫不决。
  • 要素良莠不齐，110.35109.75也是2019年5月13日低点以来小型上升支撑）之间倾向转为中立。只有小时图收于109.75下方，才能重拾看跌，后市或推低，目标看向108.95以及主要支撑108.65（也是2016年6月低点以来首要上升通道支撑）。
  • 反之，若拿下110.35，或迎来进一步修正反弹，攻向关键中期阻力区110.90/111.10（2019年1月3日低点以来前上升支撑构成的回调阻力）。


澳元/美元 – 继续关注重点阻力0.6945



  • 澳元/美元在澳大选结果公布后，昨天（5月10日）高开70个点子。现任总理Scott Morrison及其政党保住澳大利亚议会主导权。在选举结果公布前，货币对曾如期小幅下跌，5月17日（周五）美盘创下3个月低点0.6865。
  • 正如我们之前报告所强调的，汇价选举后的反弹已于0.6945关键短线阻力下方受挫（这也是自2019年4月17日高点以来下跌通道上轨）。因此，以0.6880为下行触发点（选举后形成的跳空支撑），维持看跌倾向，若0.6880失守，则有可能探向重要支撑0.6830，之后或面临修正反弹风险。
  • 反之，若小时图收于0.6945之上，看跌情境落空，转而启动修正反弹，攻向下个中级阻力0.7045（5月7日澳联储会议后成形）。

图表来自eSignal


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