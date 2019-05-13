外汇技术趋势/关键价位日评（周二）

欧元/美元 – 1.1260仍是需要关注的关键阻力位

作者： 
2019/5/14 9:23:00
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欧元/美元 – 1.1260仍是需要关注的关键阻力位


  • 昨天欧洲时段，欧元/美元上涨30点子左右测试关键的短线水平阻力位1.1260，之后在美国时段回撤并回吐之前涨幅（单击此处简单回顾我们的前一份报告）。有意思的是，该货币对昨天美国时段收出一根看跌“黄昏之星”。我们的看法没有变化，即继续看跌，1.1260仍是需要关注的关键的短线水平阻力位，并且如果下破1.1200（4月26日低点以来小级别上升支撑位），巩固潜在跌势，后市第一步回踩1.1120
  • 但若小时图收上1.1260，上述看跌情境落空之下转而扩大上修，目标关键的中线阻力位1.1320。

英镑/美元 正在区间内下跌



  • 一如预期缓慢下跌并下破上周五低点1.2990。短线要素保持负面。我们继续看跌，调整关键的短线水平阻力位到1.3045（5月10/14日小波段高点区域&3月13日以来小级别下降通道的上轨），后市可能扩大跌势，目标425日低点1.28701.2800（下降通道的下轨&斐波纳契回调/扩展位）。
  • 但若小时图收上1.3090，上述看跌情境落空之下逼空上攻下个中级阻力位1.3190。

美元/日元 剩余下跌，目标主支撑位



  • 一如预期自小级别“三角旗”区间下破并几乎到达我们在前一份报告中强调的支撑目标108.95（5月13日美国时段最低到108.99）。
  • 艾略特波浪理论/分形分析暗示，上修之前可能有余力下跌并把目标指向主支撑位108.65（也是2016年6月低点以来主上升区间的支撑），调整后的关键短线水平阻力位现落在109.65
  • 但若小时图收上109.65，上述残余下跌情境落空之下可能上修，目标下个中级阻力位110.15，甚至看向关键的中线阻力区域110.90/111.10（5月6日跳空下跌缺口、1月3日闪崩波段低点区域以来前上升支撑位构成的回档阻力&4月24日高点以来下降趋势线）。

澳元/美元 正在扩大下跌中



  • 展开预期中的下破中线区间支撑0.6960。我们的看法没有改变，继续看跌且调整关键的短线水平阻力到0.6990 (4月17日高点以来小级别下降通道的上轨&5月10日高点到5月13日低点的61.8%回档位)，后市可能扩大跌势，目标支撑位0.69100.6880
  • 但若小时图收上0.6990，上述看跌基调落空之下逼空上攻5月7日澳洲联储会议之后形成的小区间的阻力0.7045。

图表来自eSignal

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