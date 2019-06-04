外汇技术面趋势/关键价位日评（6月4日 周二）

我们曾于之前的报告中强调，自下破4月26日/5月23日区间支撑1.1120失败以来，下行动能已经减弱。

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2019/6/4 10:56:00
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欧元/美元 - 反弹攻向关键阻力



  • 我们曾于之前的报告中强调，自下破4月26日/5月23日区间支撑1.1120失败以来，下行动能已经减弱。实际上，货币对已如期修正反弹，触及目标/阻力1.1245/1260（昨天，6月3日美盘创下1.1262高点）。
  • 目前，汇价在关键区域1.2910/1320下方徘徊，短线小时图RSI震荡指标正逼近极端超买水平84。关键短线支点阻力1.1320下方转回看跌，下行触发位1.1215，达成则巩固潜在推低，再度考验区间支撑1.1120
  • 反之，若小时图收于1.1320之上，看跌基调落空，后市或进一步逼空上行，攻向关键中期阻力1.1420（也是2018年2月15日以来主要下降趋势线，2019年3月20日波段高点区域）。

英镑/美元 - 或进一步残余修正反弹




  • 货币对上周五（5月31日）在1.2600水平附近震荡后交投回升，昨天（6月5日）美盘继续上扬（创下1.2674高点）。关键短线支点支撑1.2610上方维持看涨，后市或继续修正反弹，目标下个中级阻力1.2785（2019年5月21日小波段高点，2019年5月3日高点至5月31日低点下行之38.2%回档位）。
  • 反之，若小时图收于1.2610之下，或重拾下行，探向主要支撑1.2545/2530（也是2016年10月7日低点以来主要上升区间支撑）。

美元/日元 - 下破多年主要上升区间支撑




  • 如期走跌，下破2016年6月低点以来前主要上升区间支撑。如小时图RSI所示，短线动能指标依旧消极。
  • 对现位于108.65（也是前主要上升区间支撑构成的回调阻力）收紧后关键短线支点阻力下方任何反弹维持看跌，后市或继续下行，目标下个支撑107.60，然后107.10（斐波拉契扩展水平）。
  • 反之，若小时图收于108.65之上，看跌情境落空，后市或逼空上扬，再度考验109.60/90（也是封顶此前反弹之2019年4月24日高点以来下降趋势线阻力）。

澳元/美元 - 几乎到达修正反弹目标0.6985



  • 如期推高，几乎触及我们上份报告强调的修正反弹目标/阻力0.6985。
  • 货币对现徘徊于关键短线支点阻力0.7010201937/425日前波段低点区，斐波拉契回档/扩展群）下方，小时图RSI震荡指标逼近极端超买水平80。转回看跌，下行触发位0.6935，达成则巩固潜在推低，或探向区间支撑0.6860
  • 反之，若小时图收于0.7010之上，看跌基调落空，后市或继续修正反弹，攻向关键中期阻力0.7065/85。

图表来自： eSignal









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